La recaudación tributaria se dispara un 9% en Andalucía durante el primer semestre del 2026

La recaudación tributaria de la Junta de Andalucía ascendió a 11.117 millones entre enero y junio de este año, lo que supone un crecimiento del 9,12 % en relación al mismo período del año anterior, y se sustenta sobre todo en los ingresos por la tarifa autonómica del IRPF -vinculados al empleo- y al IVA -asociados a la actividad económica-.

Según la información recabada por Efe de la estadística de recaudación tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda con datos del primer semestre, Andalucía ingresó por la tarifa autonómica del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 4.054 millones en el primer semestre de este año, un 7,3 % más que en los mismos meses de 2025.

Gran dinamismo económico

Este repunte en los ingresos por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas están relacionados con el incremento histórico de la ocupación en Andalucía a lo largo de este año, un dinamismo económico que ha impulsado la recaudación por el Impuesto del Valor Añadido (IVA), con ingresos de 3.916 millones, un 7,9 % más.

Descenso fiscal

En estos datos no incluyen las cantidades correspondientes a liquidaciones de ejercicios anteriores por las diferentes figuras tributarias cedidas gestionadas por el Estado.

Destaca la subida de la tasa sobre el juego, de un 20%

Durante el periodo 2019-2025 el Gobierno andaluz ha llevado a cabo una bajada de todos los impuestos cedidos a la comunidad andaluza: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y Tributos sobre el Juego.

Crecen los impuestos directos

Los impuestos directos aportaron en total 4.380 millones hasta junio, un 12,2 % más que en el primer semestre de 2025, de los que 4.054 millones proceden de la tarifa autonómica del IRPF, que ha crecido un 7,3 % impulsado por la buena evolución del empleo.

Dentro de este capítulo, los ingresos por los impuestos de sucesiones y donaciones, que la Junta ha bonificado al cien por cien en determinados supuestos, han subido un 4,5 % hasta 125 millones. Los ingresos por impuesto de patrimonio repuntaron un 26 % entre enero y junio de este años hasta casi 7,5 millones de euros.

Por la vía de los impuestos indirectos la Junta ha recaudado en cuatro meses 6.692 millones, un 7,1 % más que en el mismo período de 2025, y más de la mitad -3.916 millones- proceden del IVA, que creció un 7,9 %.

Impuestos a la vivienda

Los impuestos vinculados a la vivienda reflejaron el dinamismo del mercado inmobiliario y, así, la recaudación por el de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados se incrementó un 6 % y un 15 % respectivamente hasta 902 y 314 millones de euros recaudados.

Los restantes tributos indirectos tiene poco peso en el total, si bien destaca la subida de la tasa fiscal sobre el juego, del 20 %, y sumó 65 millones.

Por el canon de mejora del agua la Junta recaudó 98 millones, un 32,4 % más que en el primer semestre de 2025.