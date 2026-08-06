Los funcionarios de la Junta de Andalucía estrenarán un nuevo sistema de control de horarios para facilitar el teletrabajo y la gestión de bajas

El pasado mes de julio la Junta de Andalucía aprobó la demandada instrucción que regula el teletrabajo entre los funcionarios de la Administración General. Para septiembre está programada la entrada en vigor del nuevo decreto que da un paso más y amplía a dos días por semana las opciones de trabajo a distancia y que pone el punto de partida para que se extienda a las agencias y otros organismos públicos. Ante la llegada de ese nuevo escenario, el Gobierno andaluz a través de la Agencia Digital ha iniciado la adecuación del programa Crono, la herramienta pública que permite el registro horario, la gestión de jornadas o la tramitación de incidencias a todos los funcionarios y personal laboral.

El nuevo contrato lanzado por la Junta de Andalucía y valorado en 876.000 euros plantea el desarrollo de una segunda versión del programa Cronos que tiene entre sus objetivos "dar soporte" al nuevo decreto del teletrabajo asegurando "el registro de jornada en movilizada y garantizando técnicamente el derecho a la desconexión digital fuera de los periodos de interconexión". "El nuevo sistema deberá reflejar fielmente los tramos de actividad y los tiempos de activación del acceso remoto", recoge la memoria del nuevo contrato. El nuevo sistema, además, desarrollará nuevos mecanismos de fichaje por parte de los funcionarios. De esta forma, entre los nuevos servicios estará "la geolocalización sin almacenamiento de datos personal".

Junto a esto, y también orientado al teletrabajo, este nuevo desarrollo tecnológico del sistema Crono deberá dar respuesta a una de las carencias detectadas en los últimos meses: la complejidad de facilitar el trabajo a distancia en situaciones de alerta meteorológica. El nuevo sistema desplegará un "permiso por riesgo climático" para facilitar ausencias de hasta cuatro días ante fenómenos como una dana agilizando así la transición hacia un modelo de trabajo no presencial.

Gestión de permisos y bolsas de horas

La nueva herramienta que renueva el sistema de control de horarios estará adaptada también para dar respuesta a nuevas mejoras en las condiciones laborales de la plantilla de la Junta de Andalucía pactadas a lo largo de los últimos meses. De esta forma, se simplificará la tramitación de los partes para bajas temporales y se contemplarán los nuevos permisos para casos como las familias monoparentales.

La Junta facilitará también la gestión de las bolsas de horas permitiendo su recuperación en un plazo de tres meses y todos los expedientes para la solicitud de indemnizaciones por razón de servicio. El objetivo es que en los próximos meses puedan agilizar los abonos de los gastos de manutención y alojamiento.

Un sistema para toda la administración

El actual contrato del sistema Crono data del año 2022 y presta servicio a todos los funcionarios de la Administración General y en más de 150 instituciones, organismos y agencias dependientes de la Administración autonómica. El actual modelo se ha venido renovando desde entonces y ahora vuelve a salir a licitación con el objetivo de mantener todas las prestaciones existentes y además adaptar el dispositivo tecnológico a las nuevas necesidades de los servicios públicos.

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El nuevo contrato arranca justo después de que la Junta de Andalucía haya dado su primer gran paso para la implantación del teletrabajo entre sus funcionarios con la aprobación de una nueva circular que sienta las bases para el trabajo a distancia entre sus 47.000 funcionarios de la Administración General, un modelo que se irá extendiendo progresivamente y que, de momento, sólo permite un día por semana. El segundo gran paso fundamental está previsto para septiembre con la aprobación del decreto que ampliará las posibilidades a dos jornadas y reforzará los instrumentos de control.

Fuente: El Correo de Andalucía