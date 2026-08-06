Detectados dos nuevos casos del virus del Nilo en Dos Hermanas, uno de ellos grave

El número de contagios por virus del Nilo sigue en auge: Dos Hermanas suma dos nuevos casos, uno de ellos grave. Se trata del mismo municipio donde tuvo lugar el primer fallecimiento de la temporada el pasado martes, un hombre de 82 años con patologías previas que permanecía ingresado en el hospital. Precisamente, ese fue el primer caso en el municipio, que se detectó el pasado 27 de julio y falleció el 4 de agosto. Así, la cifra asciende a 19 casos, todos ellos concentrados en la provincia de Sevilla. Según la Junta de Andalucía, del total de contagios, seis de ellos son graves, es decir, han desarrollado una enfermedad neuroinvasiva.

De acuerdo con la última actualización de la Consejería de Sanidad, a fecha de hoy se ha notificado una curación sin secuelas, una defunción y 17 casos provisionales que avanzan con pronósticos favorables. En total, 13 de los contagios se consideran de carácter leve, es decir, están desarrollando un cuadro similar al de una gripe de verano. Por municipios, hay dos casos en Aznalcázar, uno en Bollullos de la Mitación y tres en Coria del Río, Dos Hermanas y Villamanrique de la Condesa. También hay dos en Palomares del Río, cuatro en la Puebla del Río y otro en Sevilla.

De acuerdo con el plan de control y vigilancia de la Junta de Andalucía, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 358 usuarios. Además, se ha llevado a cabo un cribado de arbovirosis en 108 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre, en el periodo de 01-06 al 02-08, se han realizado 2088 determinaciones.

Actualmente, Andalucía mantiene 20 municipios en situación de área en alerta por la circulación del virus del Nilo Occidental, la mayoría de ellos en la provincia de Sevilla. El primer municipio en abandonar esta situación será Torredonjimeno (Jaén), este 7 de agosto, seguido de Constantina (10 de agosto). El 14 de agosto dejarán de estar en alerta Almensilla, Gelves y Mairena del Aljarafe; el 20 de agosto, Salobreña (Granada); y el 21 de agosto, Fuengirola, Mijas-Las Lagunas, La Puebla del Río y Palomares del Río. Posteriormente saldrán de esta situación Aznalcázar, Bollullos de la Mitación y San Juan de Aznalfarache (24 de agosto); Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa (26 de agosto); Coria del Río (27 de agosto); Lopera y Castilblanco de los Arroyos (28 de agosto); Dos Hermanas (30 de agosto); y, por último, Benacazón, cuyo periodo de alerta se prolongará hasta el 1 de septiembre.

Mientras permanezcan en esta situación, la Junta, siguiendo intensificará la vigilancia entomológica, animal y humana, reforzará las campañas de información dirigidas a la población y exigirá a los ayuntamientos que extremen el control y tratamiento de los mosquitos transmisores, tanto en los núcleos urbanos como en los focos de cría situados en un radio de hasta 1,5 kilómetros.

Antonio Sanz: "En estos meses de verano no podemos bajar la guardia"

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido "concienciación y prevención" ante el virus del Nilo y ha asegurado que la Junta mantendrá durante el verano el "máximo nivel de vigilancia" en coordinación con ayuntamientos y diputaciones. Según ha explicado, el programa andaluz funciona durante todo el año y cuenta con 223 trampas activas distribuidas por la comunidad para monitorizar la presencia de mosquitos y anticiparse a la temporada de mayor circulación del virus, que se extiende de mayo a noviembre.

"En estos meses de verano no podemos bajar la guardia en relación con el virus del Nilo", ha asegurado el consejero, quien ha pedido reforzar la prevención para proteger especialmente a las personas mayores, los enfermos crónicos y quienes presentan patologías previas. En este sentido, ha recordado que cerca del 80% de las infecciones son asintomáticas, para trasladar un mensaje de "tranquilidad y confianza en el sistema".

Fuente: El Correo de Andalucía