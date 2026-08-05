La brecha de la financiación autonómica crece mientras el nuevo modelo sigue bloqueado: un andaluz recibe 876 euros menos que un cántabro y 286 menos que un catalán

Los recursos económicos estatales asignados al sistema de financiación autonómica crecen cada año y Andalucía, como comunidad con más población, es la que más dinero recibe. Sin embargo, los criterios de reparto establecidos en el actual sistema que data de 2009, mantienen un escenario de desigualdad que hace que varias comunidades, entre ellas Andalucía, obtengan cada año menos dinero por habitante del que le correspondería y que, de esta forma, se genere una brecha entre territorios que se ha consolidado a lo largo de los años. Mientras la revisión del modelo planteada por el Ministerio de Hacienda sigue bloqueada por el rechazo de todas las comunidades del PP, el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ratifica esta situación en su análisis de la liquidación de 2024: cada andaluz, según este estudio, recibió 193 euros menos que la media y 286 menos que un catalán.

Andalucía es la comunidad que en términos cuantitativos más dinero recibe del sistema de financiación. En 2024 se alcanzaron los 29.533 millones de euros. Además, es en la que se realiza un mayor ajuste entre lo que se recauda en el territorio y lo que se aporta a través del sistema de financiación. El saldo es positivo para la comunidad autónoma en 6.114 millones de euros, según los cálculos de Fedea, mientras que para otros territorios como Cataluña o Madrid es negativo. Entre las dos aportan casi 10.000 millones de euros más al modelo de lo que reciben a través de transferencias.

Andalucía, una de las cuatro CCAAs infrafinanciadas por población residente

Pero, al mismo tiempo, Andalucía se ha consolidado como una de las cuatro comunidades infrafinanciadas si se compara el dinero que se recibe a través de las transferencias con la población residente. De esta forma, en 2024 si la media de distribución por habitante fue de 3.666 euros, la cuantía asignada a Andalucía fue de 3.473 euros. Es decir, 193 euros menos. La brecha es incluso superior a la de los años anteriores que se situó en 182 euros. Junto a Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana son los otros territorios afectados por esta infrafinanciación.

La brecha entre Cataluña y Andalucía

Frente a la infrafinanciación andaluza, hay otras comunidades que reciben transferencias del sistema de financiación estatal por encima de la media. Es el caso de Cantabria, La Rioja, Extremadura o Cataluña. La comparativa con esta última comunidad autónoma, la segunda más poblada de España es especialmente significativa.

En los últimos años, la brecha en la financiación entre ambos territorios se ha ido incrementando sin que se haya producido un cambio en el sistema de financiación. Así, en 2022 en relación con la población ajustada cada andaluz recibía 214 euros menos que un catalán. En 2023 la cifra aumentó a 248 y en el último informe de Fedea, correspondiente a 2024, la diferencia se sitúa ya en 286 euros.

No es la comunidad en cualquier caso con la que hay una mayor distancia. Es mucho mayor en el caso de los dos territorios que reciben más recursos según su población. La distancia entre la financiación por cada andaluz y por cada cántabro asciende a 876 euros mientras que con los datos de 2023 la distancia era de 869. La cifra se sitúa en 641 euros si se toma como referencia el dinero que recibe cada habitante de La Rioja, una distancia que también ha aumentado aunque en este caso de forma muy leve (en 2023 eran 640).

Pendientes del nuevo modelo

El informe de Fedea refuerza de nuevo la posición de la Junta de Andalucía que estima que la comunidad autónoma recibió en 2024 1.634 millones de euros menos de los que les correspondería en relación con su población. "Es la comunidad que, de nuevo, sufre el mayor déficit de financiación, por un sistema que nació siendo lesivo para una parte muy importante de los españoles, gracias al acuerdo suscrito en su día por el PSOE de Zapatero con ERC”, apunta la consejera de Hacienda, Carolina España.

El Gobierno de España ha planteado un nuevo sistema de financiación que tiene como base un incremento de los recursos disponibles para las comunidades a través de una mayor participación en el IRPF y en el IVA y de una mayor aportación del Estado a las autonomías. Con este nuevo marco se incorporan 21.000 millones de euros más que se reparten con unos criterios que también se revisan incorporando nuevos factores correctores a la población ajustada. Andalucía sería la más beneficiada al incorporar 4.850 millones de euros a su marco de financiación.

El nuevo sistema no elimina por completo la brecha entre territorios aunque sí plantea reducirla reforzando otros mecanismos como el Fondo de Contingencia del que se podría beneficiar Andalucía con otros 960 al año. La comunidad, al igual que el resto de territorios gobernados por el PP, mantiene en cualquier caso su rechazo al considerar que el nuevo sistema recoge el principio de ordinalidad (equilibra la posición para algunas comunidades entre lo que aportan y lo que reciban), abre la puerta a tratamientos singulares y prevé medidas contra el dumping fiscal.

“Este nuevo modelo no persigue la igualdad de los ciudadanos, no persigue que todos los españoles, residan donde residan, puedan recibir los mismos servicios públicos fundamentales, sino que lo que persigue es pagar la factura del apoyo de los independentistas a un Gobierno débil, incapaz de gobernar y que vive apuntalado en la Moncloa. Cada día que pasa es más urgente y necesario cambiar el sistema para hacerlo más justo, no menos, y urge poner en marcha un fondo transitorio de nivelación para las comunidades que recibimos menos financiación que la media”, concluye la consejera.

Fuente: El Correo de Andalucía