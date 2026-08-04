Andalucía lidera por cuarto mes consecutivo la caída del paro con 9.661 desempleados menos y cae hasta 526.862

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 9.661 personas en julio en Andalucía en relación al mes anterior (-1,8%) hasta los 526.862 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad lidera así la caída del paro a nivel nacional por cuarto mes consecutivo. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de junio desde 2008. En el último año el desempleo acumula un descenso de 63.993 parados, lo que supone un 10,83% menos.

Por sectores, el paro bajó en todos excepto en construcción, con 445 más. Así, los descensos estuvieron encabezados por Servicios, 8.437 menos; seguido de Sin Empleo Anterior, 1.075 menos; Industria, 315 menos y finalmente Agricultura, con 279 menos.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (363.386), Sin empleo anterior (60.454), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (29.120), Industria (28.697) y Construcción (45.205).

En cuanto a sexos, de los 526.862 desempleados registrados en julio, 321.988 fueron mujeres, y 204.874 hombres.

El paro bajó en todas las provincias, siendo Cádiz donde hubo una mayor caída (-3.479); seguida de Sevilla (-1.618); Málaga (-1.580); Granada (-828); Córdoba (-794); Jaén (-730); Almería (-419) y Huelva (-213).

Contratación

En junio se registraron 282.074 contratos en Andalucía, un 0,86% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 102.256 fueron contratos indefinidos y 179.818 contratos temporales.

Asimismo, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que explica que esta subida "atípica" responde a una sensibilidad cada vez menor a la estacionalidad y una reducción del promedio de bajada tras la reforma laboral.

Tras la subida de julio, el número total de desempleados se situó en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con esto, se vuelve a superar la cifra de los 2,3 millones de parados de la que bajó en junio por primera vez en 18 años.

No obstante, el aumento del desempleo registrado el mes pasado es el más alto desde julio de 2008, cuando España estaba inmersa en la crisis financiera y la subida fue de más de 36.400 parados. Desde entonces, y excluyendo el año presente, el paro solo ha aumentado en el mes de julio en una ocasión, 2022, cuando se incrementó en 3.230.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha disminuido en 26 ocasiones en el mes de julio y ha subido en cinco (2005, 2007, 2008, 2022 y 2026). El mayor descenso fue en julio de 2021, tras la crisis de la Covid-19, cuando disminuyó en 197.841 parados. En julio del año pasado cayó en 1.357 personas, la caída menos acusada desde 2002.

En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en 18.249 personas en julio.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 93.107 personas, lo que supone un 3,87% menos, con un retroceso del paro femenino de 63.967 mujeres (-4,38%) y una caída del desempleo masculino de 29.140 varones (-3,08%).

El mayor aumento se registra en la construcción

Por sectores económicos con respecto a junio, el paro registrado asciende en los sectores de servicios 8.221 (+0,50%), construcción 2.433 (+1,53%), industria 473 (+0,27%) y agricultura 122 (+0,17%).

Por su parte, el desempleo aumentó en 8.268 personas (3,65%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral. En julio del año pasado, este colectivo redujo la cifra de paro en 3.315 desempleados (-1,45%) en el mes de julio.

El paro aumentó en julio en ambos sexos, aunque el aumento fue mayor en el caso de los hombres. En concreto, el paro masculino creció en 11.810 personas (+1,31%) en comparación con junio, mientras que el femenino aumentó en 7.707 personas (+0,56%).

Así, al finalizar el séptimo mes de 2026, el número total de varones en paro se situó en 915.483 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.396.016 desempleadas, tras bajar el mes pasado de la cota de 1,4 millones por primera vez desde agosto de 2008.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años aumentó en 19.755 personas (+0,93%) en julio, mientras que el de jóvenes menores de 25 años se redujo en 238 personas (-0,15%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 marcó un nuevo mínimo histórico de 159.562 parados.

Baja en Andalucía, Cantabria y Extremadura

Por comunidades autónomas, el paro registrado subió el mes pasado en todas las comunidades autónomas salvo en Andalucía, Cantabria, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En concreto, el número de desempleados se redujo en 9.661 en Andalucía (-1,8%), en 250 en Cantabria (-0,94%), en 767 en Extremadura (-1,27%), en 129 en Ceuta (-1,51%) y en 175 en Melilla (-2,37%).

Por contra, se incrementó en el resto de comunidades autónomas, encabezadas por Cataluña, donde creció en 7.705 personas (+2,51%); Comunidad Valenciana, donde aumentó en 7.021 (+2,49%), y la Comunidad de Madrid, donde el ascenso fue de 3.822 personas (+1,42%).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciendió en 13 de ellas, encabezadas por Cádiz (-3.479), Sevilla (-1.618) y Málaga (-1.580), mientras que aumentó en las 39 provincias restantes. Entre estas destacan los incrementos de Barcelona (5.941), Valencia (4.509) y Madrid (3.822).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 15.535 desempleados respecto al mes anterior (+4,54%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 357.621 desempleados, lo que supone 30.959 parados más que hace un año (+9,48%).

Contratos indefinidos

En julio de este año se registraron 1.587.141 contratos, un 0,12% menos que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 617.211 fueron indefinidos, un 1,19% más que en julio de 2025.

En total, el 38,89% de todos los contratos realizados en julio fueron indefinidos, algo por encima del mismo mes del año pasado, cuando representaron el 38,39%, y 2,52 puntos por debajo del mes de junio.

Dentro de los indefinidos, en julio se realizaron 250.540 contratos a tiempo completo, un 7,91% más que en el mismo mes del año anterior; 150.201 a tiempo parcial (-4,67%) y 216.470 fijos discontinuos (-1,71%).

De todos los contratos suscritos en julio, 969.930 fueron contratos temporales, un 0,93% menos que en el mismo mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 61,1% del total de la contratación efectuada en el séptimo mes del ejercicio 2026.

En los siete primeros meses del año se han efectuado más de 9,4 millones de contratos, cifra un 4,18% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 3,9 millones han sido contratos fijos (+5,71%) y 5,44, temporales (+3,09%).

Prestaciones por desempleo

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de junio (último dato disponible) la cifra de 1.942,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,9% respecto al mismo mes del año anterior.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de junio de 2026 fue de 1.147,9 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 36,3 euros (+3,3%).

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de junio de 2026 fue de 1.011,1 euros, lo que supone un aumento de 20,2 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2%).

Los beneficiarios existentes a final del mes fueron 1.724.237, cifra superior a la del mismo mes del año anterior, que fue de 1.700.238.