El vicepresidente de los Comerciantes de Benalmádena, sobre el renacer del Tívoli: “Las cadenas hoteleras más punteras van a estar más interesadas en abrir en el municipio"

La prevista reapertura del parque de atracciones Tívoli no solo va a revivir los recuerdos de los mayores, sino que también supondrá un impulso económico para la Costa del Sol y, sobre todo, para Benalmádena y Arroyo de la Miel. Al menos así lo defiende el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB), Jesús Fortes Ruiz. El complejo, que lleva cerrado desde septiembre de 2020, prevé abrir sus puertas alrededor de 2029 con un proyecto renovado que reduce la parte del parque de atracciones a cambio de ceder terreno para dos nuevos hoteles temáticos y un centro comercial.

El proyecto todavía se encuentra en fase de tramitación por parte del Ayuntamiento de Benalmádena y, por el momento, no se ha hecho ningún estudio en concreto sobre el impacto económico, aunque las expectativas son muy altas. En este sentido, adelanta ya el posible efecto llamada que tendrá el nuevo Tívoli entre grandes marcas. "La ACEB tiene claro que la reapertura del parque va a complementar la oferta comercial de Benalmádena con grandes firmas que, hasta ahora, no estaban en el municipio”, asegura Fortes.

Una gran oportunidad para Benalmádena y el Arroyo de la Miel

Benalmádena siempre ha sido una de las ciudades más importantes dentro de la Costa del Sol. Uno de los puntos más fuertes de la localidad, además de las playas, es la amplia oferta de ocio familiar, con espacios como Selwo Marina, Sea Life, el Parque de la Paloma y, a partir de 2029, la vuelta del Tívoli.

Los establecimientos van a dar un salto de calidad y, en consonancia, el municipio experimentará una mejora general

Arroyo de la Miel será la zona del municipio que más se beneficiará con la nueva la reapertura del parque. "Los establecimientos van a dar un salto de calidad y, en consonancia, el municipio experimentará una mejora general", explica Jesús Fortes, miembro de una entidad que lleva años defendiendo el desarrollo turístico de esta zona del municipio. "La Asociación de Comerciantes y Empresario de Benalmádena siempre ha apostado por impulsar la construcción de hoteles en Arroyo de la Miel, porque la mayoría de los establecimientos hoteleros están concentrados en la costa y es complicado que los turistas suban hasta esta zona", afirma.

Una pérdida importante

"Benalmádena, desde el cierre del parque de atracciones, lo que más ha perdido ha sido turismo", recalca. Pese a ello, Fortes considera que esa pérdida no ha tenido un reflejo en la economía de la ciudad. "Este descenso se ha disimulado con el crecimiento de la afluencia turística. El aumento ha sido menor, aunque se ha mantenido".

Vista de cómo se encontraba el parque de atracciones Tivoli en 2025 / Álex Zea / LMA

Sin embargo, las previsiones para 2026 no son tan optimistas como las del año anterior. "Las perspectivas de este año están siendo inferiores a las de 2025". Para Fortes tiene claro la solución: "con la reapertura del Tívoli esa pérdida no se notaría. Va a impulsar el atractivo turístico del municipio".

La apertura de un parque de atracciones con tanto peso en la historia de Benalmádena no sólo genera expectativas a los ciudadanos más nostálgicos, sino también entre potenciales inversores. "Con los nuevos hoteles establecidos en el centro, las cadenas punteras van a estar más interesadas en abrir en el municipio y puedan atraer a más clientes", asegura.

¿Afectará al comercio local?

La llegada de turistas suele ir acompañada de la implantación de grandes cadenas comerciales, presentes en numerosos centros urbanos, lo que puede poner en riesgo la continuidad del pequeño comercio. Pero ¿ocurrirá también en Arroyo de la Miel? "No tenemos miedo de que el aumento del turismo afecte a los comercios locales", afirma Jesús.

Así será el nuevo parque de atracciones Tivoli World. / L.O.

El vicepresidente de la ACEB comenta que los comercios menores de la zona interior del municipio han evolucionado hacia "la especialización" impulsando la cercanía y por ofrecer un asesoramiento más personalizado a los clientes. Esta "especialización" da un servicio diferente a las grandes cadenas y supone una ventaja competitiva. “Los clientes prefieren una oferta gastronómica de mayor calidad y un trato más cercano. En consecuencia, la reapertura del parque contribuirá a potenciar los restaurantes tradicionales del centro de Arroyo de la Miel”, concluye.

Un elemento sentimental

El Tívoli no es solo cuestión de impacto económico sino que supone todo un símbolo para la Costa del Sol. Para los más melancólicos, el parque de atracciones forma parte de una memoria colectiva de muchas generaciones y no únicamente de malagueños. "El Tívoli tenía un elemento sentimental, prácticamente en toda Europa y, sobre todo, en España. Todo el mundo te habla con buen recuerdo".

Jesús Fortes asegura que el parque reabrirá manteniendo la esencia del parque, aunque no todos sus espacios históricos volverán a abrir. "Lo único que no vamos a tener es el auditorio, porque ya no tiene cabida", afirma.

Lo único que no vamos a tener es el auditorio, porque ya no tiene cabida

El vicepresidente de la ACEB explica que la desaparición de este espacio responde al desarrollo urbanístico que ha experimentado el entorno durante los últimos años. "Un auditorio con una zona urbana consolidada en todo el entorno iba a dar muchos problemas y molestias a los vecinos".

Pese a ello, Fortes se muestra convencido de que el resto saldrán reforzadas con el nuevo proyecto. "El resto de elementos se van incluso a potenciar, se van a modernizar y nosotros tenemos mucha esperanza de que sea un auténtico revulsivo para toda la Costa del Sol", concluye.