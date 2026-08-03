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Suben los contagios de fiebre de virus del Nilo transmitida por mosquitos en Andalucía: ya hay 16 casos, todos en la provincia de Sevilla

Las dos últimas infecciones se han registrado en Villamanrique de la Condesa y en Coria del Río

Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental sobre un arrozal en La Puebla del Río, Sevilla

Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental sobre un arrozal en La Puebla del Río, Sevilla / Rocío Ruz - Europa Press / Europa Press

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Emma Rocha

Sevilla

Dos nuevos contagios de fiebre del Nilo Occidental elevan a dieciséis los casos diagnosticados en toda Andalucía. Tras la reciente confirmación que daba la Junta de Andalucía del nuevo caso en Dos Hermanas, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha confirmado dos nuevos casos humanos de fiebre del Nilo occidental por mosquito en municipios de la provincia de Sevilla. Concretamente, los casos se han registrado en Villamanrique de la Condesa y en Coria del Río.

No obstante, la mayoría son de carácter leve y sin necesidad de ingreso hospitalario, en un contexto marcado por el refuerzo de la vigilancia para detectar de forma precoz la circulación del virus y adelantar la adopción de medidas preventivas. Se trata de una cifra que supera los registros de 2025 aunque, según la Consejería de Sanidad, el incremento se explica porque este año se están contabilizando casos leves que el pasado año no se incluían en los registros públicos.

Según los datos difundidos por la Junta de Andalucía, ha habideo ya 11 casos leves y cinco neuroinvasivos. En total, se han realizado estudios de laboratorio a 298 usuarios, despistaje de arbovirosis en 107 pacientes con meningitis víricas y 2.088 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Así lo explicaba este lunes el Director de la Estrategia de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública de Andalucía (AVISTA), Nicola Lorusso, quien concluía como esos contagios de no ingreso tienen mucho que ver con la proliferación del virus y el aumento de casos en este año 2026: "Del total de casos, la mayoría son casos leves que no han requerido ingreso hospitalario, lo que justifica en parte este aumento de casos en este año".

Además, el director recordaba cómo este año se ha detectado un incremento de la circulación del virus en la comunidad autónoma, con hallazgos del virus en trampas de mosquitos o aves en todas las provincias andaluzas, menos en Cádiz. En esta línea, Lorusso aseguraba que la vigilancia de este año ante los casos leves es muy novedosa: "Tiene por objetivo identificar casos humanos de forma precoz y adelantar la aplicación de las medidas de prevención necesarias ante nuevos casos".

Este año, además, todas las instituciones han reforzado sus mecanismos de control de los mosquitos y de seguimiento de los casos de la fiebre del Nilo Occidental dado que todas las previsiones apuntaban un aumento de casos debido a que ha sido un año especialmente lluvioso.

Sevilla, la provincia foco del virus

"Los 16 casos se concentran en su totalidad en la provincia de Sevilla y han afectado a muchos municipios catalogados con riesgo alto frente al virus". El director de Estrategia de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública explicaba que evidencia una elevada probabilidad de circulación del virus transmitido por mosquitos conforme a los criterios del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Junta de Andalucía.

Así, Lorusso atajaba: "Actualmente hay 19 municipios declarados como área en alerta dentro de Andalucía, y el 80% de estos municipios se concentra en la provincia de Sevilla ", confirmando que la provincia hispalense actúa como foco principal de contagios en cuanto al panorama andaluz frente al Nilo Occidental.

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Los municipios en situación de alerta son: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla y Lopera (Jaén). Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

Fuente: El Correo de Andalucía

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