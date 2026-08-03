Andalucía bate récord con 7,3 millones de turistas extranjeros hasta junio

Andalucía ha recibido entre enero y junio de este año la cifra récord de 7,3 millones de turistas extranjeros, un 7,8 % más que un año antes, con un máximo histórico también en el gasto acumulado, que creció un 6,8 % hasta alcanzar los 9.784 millones de euros.

Así se desprende de los datos de las encuestas de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y de gasto turístico (Egatur) publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que afianzan la tendencia al alza de ambos indicadores, aunque más moderada que en el año precedente, según ha consultado EFE.

La andaluza fue la tercera región española que más turistas internacionales recibió en el primer semestre de 2026, por detrás de Cataluña, con 9,56 millones (+3,45 %) y Canarias, con 7,79 millones (-0,56 %).

En cuanto al gasto total de estos viajeros, Andalucía se situó en la cuarta posición, superada por Canarias, con 11.853 millones (+0,02 %); Cataluña, con 11.811 millones (+11,68 %) y la Comunidad de Madrid, con 10.008 millones (+11,4 %).

Los 7.333.876 turistas contabilizados en Andalucía hasta junio suponen, en términos absolutos, 535.554 más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el gasto ha crecido en 626,2 millones hasta los 9.784 millones.

El mercado internacional mantiene su empuje

En estos seis meses, el número de turistas internacionales ascendió en Andalucía de forma más intensa que el promedio, puesto que en el conjunto de España lo hizo un 4,59 % hasta alcanzar los 46,5 millones de visitantes; el gasto lo hizo a un ritmo similar que en el país, donde subió un 6,96 % hasta llegar a 63.836 millones.

En cambio, Andalucía se situó ligeramente por debajo del promedio nacional en otras variables, como el gasto medio por turista, que fue de 1.334 euros (-0,97 %), 37 euros menos que en el conjunto de España, y el gasto medio diario por viajero, que fue de 187 euros (+6 %) frente a los 198 euros (+2,86 %) que desembolsaron los turistas internacionales que visitaron España hasta junio.

En cuanto a la duración del viaje, sigue siendo algo más larga en Andalucía, con 7,1 días de media frente a los 6,9 en el país, con un descenso más acusado en la región (-6,6 %) que en España (-0,6 %).

En junio, tercera en turistas y en gasto

En cuanto a los datos en exclusiva de junio, la comunidad recibió ese mes 1.531.303 turistas procedentes de otros países (+7,38 %) que gastaron 1.982 millones (+3,48 %). En términos absolutos, representa una subida de 105.282 visitantes y de 66,7 millones respecto al mismo mes de 2025.

Andalucía fue la tercera región que más visitantes procedentes del extranjero recibió en junio, por detrás de Baleares, con 2,27 millones (+0,57 %) y Cataluña, con algo más de 2 millones (+1,4 %), y también se colocó tercera en el gasto, superada por las mismas regiones: Baleares, con 2.955 millones (+4,2 %) y Cataluña, con 2.726 millones (+5,7 %).

El desembolso medio por turista internacional en Andalucía en junio fue de fue de 1.294 euros (-3,6 %), por debajo del promedio nacional que fue de 1.393 euros (+1,1 %), mientras que el gasto medio diario por persona fue de 203 euros (+1,58 %), ocho menos que el promedio de España (+0,75 %).

Noticias relacionadas

Los turistas extranjeros que visitaron la región andaluza en junio estuvieron de media 6,4 días, lo que supone la mayor caída (-5,13 %) entre las analizadas, aunque la duración del viaje fue muy similar a la media española, donde pasaron 6,6 días (+0,38 %).