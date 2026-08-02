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Sucesos

Tres heridos al desprenderse el falso techo de una discoteca en Torremolinos

Dos mujeres, de 28 y 31, y un hombre de 31, fueron trasladados al Hospital Clínico Universitario tras el suceso ocurrido en la madrugada del domingo en la discoteca Ave María

Nueva plaza de la Nogalera en Torremolinos, en imágenes

Nueva plaza de la Nogalera en Torremolinos, en imágenes / L.O.

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Laura Rubio

Málaga

Tres personas, dos mujeres y un hombre, han resultado heridas al desprenderse un falso techo en una discoteca de la localidad malagueña de Torremolinos.

Los hechos se han producido en madrugada de este domingo, 2 de agosto, en torno a las 0.53 horas. Varios testigos alertaron al 112 del desprendimiento de un falso techo decorativo de grandes dimensiones en un local de ocio de la plaza de la Nogalera.

Según fuentes consultadas por este periódico, se trata de la discoteca 'Ave María', que fue inaugurada el pasado 3 de junio en la localidad.

Al lugar acudieron efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial para asegurar e inspeccionar los daños, junto con Policía Local.

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El Centro de Emergencias Sanitarias 061evacuó a dos mujeres de 28 y 31 años, junto con un hombre de 31, al hospital Clínico Universitario.

Fuente: La Opinión de Málaga

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