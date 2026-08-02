Tráfico activa este lunes una campaña de control de velocidad en las carreteras andaluzas

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este lunes un dispositivo especial de vigilancia y control de la velocidad en las carreteras andaluzas que se prolongará hasta el próximo domingo 9.

Durante este periodo, la Guardia Civil establecerá puntos de control, con radares tanto estáticos como dinámicos, especialmente en autopistas y autovías para garantizar que los conductores cumplen con los límites establecidos.

La velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, ha destacado este domingo la Delegación del Gobierno de Andalucía en un comunicado.

Está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico, sino también que, a mayor velocidad, más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste.

Esta campaña se enmarca en la programación diseñada por la DGT con motivo de la época estival, ya que con el incremento de la movilidad propia del verano, refuerza la vigilancia sobre aquellos factores asociados a una mayor siniestralidad vial.

Durante el dispositivo desarrollado el pasado año en estas fechas, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron un total de 275.340 vehículos, de los que 30.175 conductores resultaron infractores y, por tanto, denunciados por exceso de velocidad, lo que representa el 10,9 % del total, un punto superior al registro de la última campaña.

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En lo que respecta a las denuncias, el 36,86% de los conductores fueron denunciados en carreteras convencionales (11.121), el 62,96% en autopistas y autovías (18.999), y el 0,18% en travesías (55).