El primer Gobierno de PP-Vox en Andalucía cambia la estructura y crea 13 altos cargos más

El Consejo de Gobierno andaluz conformado por PP-A y Vox ha aprobado este jueves los decretos de estructura de sus 13 consejerías, que conllevan un incremento en 13 del número de altos cargos respecto al gobierno anterior del PP-A, y en los que quedan reflejadas las estructuras de cada uno de dichos departamentos del Ejecutivo autonómico, así como la organización de los entes adscritos y vinculados a cada una de ellas. Así lo señaló la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

Carolina España remarcó que lo que pretende el primer Gobierno andaluz es «poner en marcha toda la Administración autonómica para que cuanto antes funcione todo como un reloj», con el «objetivo prioritario» de «sacar adelante en tiempo y forma los Presupuestos de la Junta de Andalucía», según agregó. Carolina España ha querido subrayar en ese punto que en relación al Gobierno anterior no se ha producido un incremento en el número de consejerías, e incluso la Junta tiene ahora una menos respecto a las 14 con las que comenzó en la legislatura anterior, y ha defendido que, en este contexto, «es razonable que haya más cargos intermedios».

ras destacar que en las otras comunidades autónomas que han tenido recientemente elecciones -Extremadura, Aragón y Castilla y León- sí han aumentado su número de consejerías, a diferencia de lo que ha ocurrido en Andalucía, la consejera explicó que en el nuevo Gobierno se han creado consejerías nuevas -de Vivienda y de Inteligencia Artificial-, por lo que «hay que adaptar las direcciones generales y las secretarías a las nuevas consejerías, y ese es el motivo fundamental de los trece altos cargos» que se han introducido en el nuevo Gobierno, según dijo.

El Consejo de Gobierno también aprobó el decreto por el que se establece la organización territorial de la Junta, creándose diez delegaciones territoriales por provincia. Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó 60 nombramientos en doce consejerías, como el de Francisco Fernández Monge como secretario general de Fondos Europeos e Instrumentos Financieros.

En la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se ha nombrado a los secretarios generales de Agricultura, Ganadería y Fondos Agrarios, Manuel Gómez, y de Industrias Agroalimentarias, Desarrollo Rural y Animales de Compañía, José Carlos Álvarez.

Otros nombramientos

También se han acordado los nombramientos de los directores generales de la Producción Agrícola y Ganadera, Manuel Fernández; de Ayudas Directas y de Mercados, Manuel Alías; de Industrias Agroalimentarias, Carmen Cristina de Toro; de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, Natacha Rivas; de Dominio Público Hidráulico, Susana Benavides; de Infraestructuras del Agua, Antonio Escamilla de Amo, y de Telematización y Régimen Económico, Financiero, Gonzalo Carrero. Además, el cordobés Francisco Ramón Acosta Rosa ha sido nombrado director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera. En la Consejería de Educación, se han acordado los nombramientos del secretario general técnico Alfonso García Sánchez; y de las directoras generales de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, María Estela Villalba; de Inclusión, Convivencia y Participación, Almudena García, y de Innovación y Formación del Profesorado, Carmen Ávila Camacho.

Francisco Ramón Acosta. / CÓRDOBA / EUROPA PRESS

En la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, se han acordado los nombramientos de los secretarios generales de Servicios Sociales, Ana Vanessa García; y de Familias, Igualdad y Violencia de Género, Concepción Cardesa. También, de los directores generales de Infancia y Adolescencia, Esteban Rondón; de Voluntariado y Diversidad, Francisco Manuel Obes, y de Personas con Discapacidad e Inclusión, Laura Iturrate. Además, Rosalía de los Ángeles Espinosa López ha sido nombrada como directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

En la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, se han acordado los nombramientos del secretario general de Vivienda, José María López; y de los directores generales de Vivienda, David Rodríguez; de Rehabilitación y Arquitectura, Gustavo Salas; de Ordenación del Territorio, Francisco Javier Díaz; de Juventud, la cordobesa Carmen María Arcos; de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, José Manuel Correa, y del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Pedro Antonio Ramírez.

Carmen María Arcos. / CÓRDOBA

En la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, se han aprobado los nombramientos del viceconsejero Cristóbal Sánchez, así como de los secretarios generales de Universidades y de Industria de la Ciencia, Antonio Miguel Posadas, y de Industria y Energía, María Almudena Gómez.

También, de los directores generales de Investigación y Transferencia, Loreto del Valle Cebada; de Estrategia, Innovación y Ecosistemas Industriales, María Nieves Valenzuela; de Centros y Espacios Productivos, José Javier Alonso; de Minería Sostenible y Ciencia de las Materias Primas, Jesús Portillo; del Comisionado para la Electrificación de Andalucía, Manuel Larrasa, y de la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Silvia Sánchez.

En la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, se ha nombrado a los secretarios generales de Sectores Creativos, Museos y Conjuntos Culturales, José Ángel Vélez; de Patrimonio Histórico e Infraestructuras Culturales, María del Mar Sánchez Estrella; y para el Deporte, Isabel Sánchez.

También, de los directores generales de Museos y Conjuntos Culturales Aurora Villalobos; de Promoción y Acción Cultural, María Pía Halcón Bejarano; de Patrimonio Histórico, Rafael Salas; de Deporte de Competición y Promoción Deportiva, María de la O Rus; y de Eventos e Instalaciones Deportivas, Gorka Lerchundi.

María Dolores Gálvez. / CÓRDOBA

Por otro lado, se han acordado los nombramientos de la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Carmen Jiménez, y de la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Litoral, María Isabel Mirones, así como de los directores generales de Infraestructuras del Transporte, Javier Cañada, y de Carreteras, Emilio Asensio.

Noticias relacionadas

María Luisa Ceballos. / CÓRDOBA

La relación de nombramientos se completa con los de la secretaria general de Desafío Demográfico y Equilibrio Territorial, la cordobesa María Luisa Ceballos; la directora general de Planificación y Evaluación del Sector Público, la también cordobesa María Dolores Gálvez, y el director general de Desarrollo y Estrategia Digital de la Agencia Digital de Andalucía, Manuel Perera.