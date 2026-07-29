Vecinos y veraneantes de la costa gaditana estallan contra las algas: "No se puede estar con la peste y los bichos"

Un manto marrón sobre la arena. Esto es lo que se han encontrado roteños y veraneantes muchas de las mañanas que han bajado a la playa durante el mes de julio. Un día tras otro, restos de Rugulopterix Okamurae -alga asiática invasora- se acumulan en primera línea, desprenden olores y atraen insectos. Así, son muchos los que deciden no bajar a la playa pese al calor. "No se puede estar con la peste y los bichos".

Desde los servicios de megafonía que mantiene la Delegación de Playas de Rota durante la temporada de más visitantes informaban este martes de que en los arenales de la localidad había dos millones de algas y pedían disculpas a la ciudadanía y los veraneantes por la situación que podían generar estos restos biológicos. Además, el Ayuntamiento roteño señalaba que los servicios municipales las retiraban según las mareas.

"Recuerdo veranos con las algas verdes de siempre, pero con este tipo de algas no, está siendo un drama importante", lamenta Carmen, habitual del municipio, que sostiene que, en lo que va de julio, "no ha habido ni un día sin algas". Las algas llegan a la Costa impulsadas por el viento y su retirada se convierte en un dolor de cabeza para las autoridades locales. Así, hay vecinos que comprueban cada día las mareas.

Trabajo diario de recogida de algas

Pese a que la marea está baja, son pocos los que se animan a planta la sombrilla cerca de la orilla. "Coge la mitad de la playa y estás todo el rato pisando algas", explica Carmen. Como ella, Vicente asegura que "la gente se tiene que quedar en la arena seca para poder estar en una zona más limpia y no tener el olor". A esto se suman también los mosquitos que atraen, que convierten la playa en algo "muy desagradable".

"El Ayuntamiento está toda la mañana con las máquinas, meten unas barcazas y las van acumulando y cargan y se ven las marcas en la playa", asegura Vicente De hecho, ponen todos sus recursos en esta tarea, sin embargo, no es suficiente. Un estudio elaborado por los investigadores andaluces Rubén Vázquez y Salvador Román sostiene que esta especie es "incontrolable" y "no es erradicable". Solo en el mes de mayo, en el municipio se retiraron 350 toneladas.

La situación no es exclusiva del municipio gaditano, sino que se replica por todo el litoral andaluz. De hecho, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente anunció en abril la declaración de fuerza mayor y extrema necesidad la situación generada por la llegada masiva a las costas andaluzas de los arribazones del alga exótica invasora. Así, anunciaron la exención del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero.

De Almería a Cádiz

En Rota, el volumen transportado a vertedero se duplicó de 2022 a 2023, se triplicó en 2024 y se multiplicó por ocho en 2025. Son muchos los municipios costeros que se mantienen todo el año gracias al verano, algunos triplican su población durante estos meses y esta situación supone un varapalo para sus arcas municipales. De hecho, ayuntamientos como el de Cádiz trabaja ya "en obtener ayudas de otras administraciones".

Alga invasora en Tarifa en 20219. / EFE / EFE

El alga asiática llegó a las costas de Ceuta en 2016 y desde allí se ha expandido por las playas de Sur de España. En estos momentos se extiende desde Cabo de Gata, en Almería, hasta municipios gaditanos como Rota o El Puerto de Santa María. Su expansión ha demostrado colonización extraordinaria, supone ya absolutos dramas ambientales, ya que altera ecosistemas y afecta negativamente a especies autóctonas y hábitats protegidos.

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Además de los efectos en las inversiones de los consistorios, las algas también afectan a otras ramas de la economía local como la pesca. Según la Consejería que ahora dirige Adolfina Martínez, esta especie dificulta las artes tradicionales de pesca y los trabajos de arrastre, "impidiendo el acceso de los peces a las redes". Así, los pescadores deben izarlas para retirar las algas acumuladas y reparar sus aparejos, "con el consiguiente aumento de costes y la pérdida de rentabilidad".

Fuente: El Correo de Andalucía