La Audiencia de Granada archiva la causa contra la nueva gerente de la sanidad andaluza

La Audiencia de Granada ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra la nueva gerente del Servicios Andaluz de Salud (SAS), María de los Ángeles García Rescalvo, al no apreciar indicios de los delitos de prevaricación administrativa ni de acoso que se investigaban.

En un auto dictado este lunes, el tribunal estima parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa de la entonces gerente del hospital Virgen de las Nieves y hoy gerente del SAS en el que se pedía el archivo de la causa, como también pidió la Fiscalía.

De esta forma, se revoca el auto del juzgado de Instrucción número 9 de Granada, que el 18 de octubre de 2025 había acordado continuar las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado.

La Audiencia sostiene que, tras las diligencias practicadas durante la instrucción, "no es posible inferir la concurrencia de todos los elementos" de los tipos delictivos imputados con un "pronóstico viable de condena".

Respecto al delito de prevaricación, que la acusación defendía que se había producido cuando la gerente suspendió un proceso de selección para una jefatura del hospital al que concurrió el querellante, el tribunal señala que la resolución dictada por la gerenta estuvo justificada por el cambio sobrevenido de circunstancias derivado de la crisis sanitaria de la Covid-19.

El escrito judicial destaca que, si bien la resolución podría haber sido "más exhaustiva" en su motivación, ello no implica que fuera contraria a derecho ni que contara con la voluntad intencionada de vulnerar la legalidad.

Asimismo, recuerdan que la competencia para realizar posteriores convocatorias pertenecía al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y no a la dirección gerencia del hospital.

En cuanto al delito de acoso laboral, se descarta la existencia de un trato hostil, vejatorio o humillante de carácter sistemático y continuado hacia el médico querellante.

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El tribunal argumenta que las decisiones de abrir una información reservada y un posterior expediente disciplinario al doctor que luego denunció a la gerente venían respaldadas por informes previos sobre un uso irregular de grupos de WhatsApp con datos de pacientes que vulneraba la normativa de protección de datos.