El Consejo Audiovisual de Andalucía envía a Fiscalía el vídeo sobre la agresión a una menor en Moguer (Huelva) difundido por TikTok

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Criminalidad Informática la difusión masiva en TikTok de un vídeo que muestra una agresión física y verbal cometida por cuatro jóvenes menores contra otra menor en la localidad onubense de Moguer, y ha solicitado a la plataforma la retirada de las imágenes.

Según informa en nota de prensa el propio CAA, ha decidido poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía al considerar que las imágenes "podrían afectar gravemente a los derechos de las personas implicadas y requerir la intervención de las autoridades competentes".

El vídeo, ampliamente difundido a través de TikTok, muestra a varias menores que "increpan, insultan y agreden físicamente a otra" mientras la escena es grabada y posteriormente compartida en la plataforma, "contribuyendo a su rápida difusión en redes sociales".

El impacto de viralizar agresiones entre menores

El CAA recuerda que la viralización de contenidos audiovisuales que muestran episodios de violencia, especialmente cuando afectan a menores, supone "una vulneración de derechos fundamentales relacionados con la protección de la infancia, la intimidad y la propia imagen, además de generar un efecto multiplicador del daño causado a la víctima".

Con esta actuación, el CAA pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que determine si concurren circunstancias que justifiquen la apertura de las actuaciones que estime oportunas.

El CAA exige a TikTok la retirada del vídeo

Por otro lado, junto a la información presentada ante la Fiscalía, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha trasladado una denuncia a TikTok para que proceda a la retirada del vídeo, al considerar que su permanencia en la plataforma continúa amplificando el daño causado a la víctima y favorece la difusión de un contenido de extrema violencia.

El CAA entiende que las plataformas de intercambio de vídeos desempeñan "un papel esencial" en la protección de los derechos de las personas usuarias, especialmente cuando los contenidos difundidos afectan a menores de edad. Por ello, recuerda que los prestadores de estos servicios "deben actuar con la máxima diligencia cuando tienen conocimiento de la existencia de materiales que puedan vulnerar derechos fundamentales o contravenir tanto sus propias normas comunitarias como la normativa europea".

En este sentido, el Consejo solicita a TikTok que adopte las medidas oportunas para "impedir que el vídeo continúe difundiéndose" y que valore su retirada de la plataforma conforme a sus mecanismos de moderación y a las obligaciones establecidas en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que refuerza la responsabilidad de las grandes plataformas digitales en la gestión de contenidos potencialmente ilícitos o que puedan causar un grave perjuicio a las personas afectadas.

Por ello, el CAA considera "imprescindible" que las plataformas digitales "respondan con rapidez y eficacia" ante este tipo de situaciones, retirando aquellos contenidos cuya difusión "pueda ocasionar un perjuicio continuado y colaborando con las autoridades competentes cuando existan indicios de posibles delitos".

El organismo recuerda que la protección de la infancia y de las personas vulnerables constituye una obligación compartida por las instituciones públicas, las empresas tecnológicas y el conjunto de la sociedad.

No compartir para evitar la revictimización

El Consejo Audiovisual reitera la necesidad de un uso responsable de las redes sociales y recuerda que la difusión de imágenes de agresiones, "además de contribuir a la revictimización de quienes las sufren, puede acarrear consecuencias legales para quienes las graban, difunden o comparten cuando se vulneran derechos especialmente protegidos".

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Asimismo, el CAA insiste en la "importancia" de que cualquier persona que detecte contenidos de estas características los comunique a las autoridades competentes y "evite su difusión, contribuyendo así a la protección de las víctimas y a la prevención de nuevas situaciones de violencia".

Fuente: El Correo de Andalucía