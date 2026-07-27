La Junta de Andalucía sitúa la vivienda en prioridad absoluta para la emancipación de los jóvenes

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este lunes que el acceso a la vivienda constituye una "auténtica prioridad de esta legislatura" para el Gobierno andaluz, con el objetivo explícito de garantizar el acceso a los inmuebles y propiciar la emancipación de los jóvenes.

Sanz ha valorado en Almería los resultados del último barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), elaborado a partir de 3.600 entrevistas a residentes en la comunidad entre el 19 de junio y el 2 de julio, que sitúa el "acceso y precio de la vivienda" como el principal problema para el 22,2 % de los andaluces, superando por primera vez a la sanidad (14,3 %) y a la falta de trabajo o paro (13,7 %).

La encuesta, que refleja permanentemente las preocupaciones ciudadanas, relega al cuarto puesto la insatisfacción con la política, la desconfianza y la corrupción (9 %), seguidas del funcionamiento de la economía y la inflación (4,1 %).

El vicepresidente ha indicado que el dato habitacional "coincide con que la vivienda es el principal problema de España" y obliga a la Administración a asumirlo "con responsabilidad".

En este sentido, ha justificado la reciente creación de una Consejería de Vivienda específica en el nuevo Ejecutivo autonómico, una decisión del presidente de la Junta para volcarse "en garantizar y mejorar las capacidades y posibilidades de acceso".

Esta medida institucional se suma, según ha explicado Sanz, a la planificación normativa ya iniciada con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su reglamento, así como a la actual reforma de los planes de ordenación del territorio en la comunidad.

La sanidad ocupa el segundo lugar

Respecto a la sanidad, desplazada al segundo lugar entre las preocupaciones andaluzas, Sanz ha reconocido que "tiene un índice de mejora importante".

Para abordarlo, ha adelantado que el Gobierno regional aprobará en esta legislatura una "nueva ley de garantía del sistema sanitario público" destinada a blindar, potenciar y modernizar la red asistencial.

Esta normativa tendrá "efectos muy importantes" porque prohibirá por ley que se reduzcan las partidas presupuestarias o el número de profesionales.

Sanz ha defendido la gestión de la Junta recordando que se ha incrementado la plantilla en "más de 35.000 profesionales sanitarios" y ha crecido el presupuesto un 60 %, para evitar que se reduzca el gasto "como ocurría en otras épocas".

El reto actual de la Administración pasa por actualizar un modelo diseñado en los años ochenta para dar respuesta a la cronicidad, el envejecimiento de la población y las nuevas terapias avanzadas.

En este proceso de modernización, el vicepresidente ha destacado el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial (IA).

Según el barómetro del Centra, el 69,9 % de los andaluces ha utilizado alguna vez herramientas como ChatGPT, Gemini o Copilot, otorgándoles un uso prioritario en el ámbito laboral (24,3 %), personal (17 %) y formativo (18,1 %); además, el 45,8 % de los encuestados augura que esta tecnología tendrá un efecto positivo.

Sanz ha prestado especial atención al 31,3 % de los ciudadanos que emplea la IA como apoyo en temas de salud, lo que provoca que el paciente llegue a la consulta con "su propio diagnóstico", una circunstancia que exige que los profesionales sanitarios se adapten ante un usuario con un nivel de información "muy superior".

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Para articular la respuesta a esta realidad cotidiana, Sanz ha recordado que la Junta ha creado por primera vez una Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, buscando aplicar de manera ordenada estas tecnologías en la detección precoz de enfermedades y las terapias avanzadas.