Casi el 70% de los andaluces ha usado la inteligencia artificial, según el Centra

El 69,9 % de los andaluces ha utilizado alguna vez alguna herramienta de inteligencia artificial (IA), principalmente ChatGPT (45,6 %), Gemini (32,8 %) y Copilot (7,5 %), según el barómetro andaluz que publica la Fundación Centra.

Según el documento, hecho público este lunes, el uso más frecuente de la IA entre los andaluces es para resolver cuestiones sobre el ámbito laboral o la actividad profesional (24,3 % de los casos) y para consultas sobre temas personas o del día a día (17 %).

El barómetro aborda también cómo preparan las vacaciones los andaluces y especifica que el 34,4 % de los andaluces no se irá de vacaciones por "la situación económica", mientras el 38 % lo hará con el mismo presupuesto que el año pasado y el 18,2 % con menos.

El 38,5 % de los encuestados ya tenían sus vacaciones "decididas y organizadas" en junio, cuando se realizó la encuesta, frente al 15,5 % que aún no, pero pensaban hacerlo "pronto", mientras que el 29 % no piensa tomar vacaciones este año.

Según la encuesta, realizada a 3.600 ciudadanos de más de 18 años entre el 19 de junio y el 2 de julio, quienes usan la IA lo hacen, sobre todo, varias veces a la semana (23,3 % de las respuestas) o varias veces al día (20,6 %).

Los andaluces aseguran que la inteligencia artificial les resulta "bastante útil" para el 44,1 % de los casos y el 35,8 % señalan que es "muy útil", mientras que solo el 2,7 % indica que es "nada útil" y la cifra llega al 16,9 % entre quienes aseguran que la IA es "poco útil" para su vida.

Quienes no usan la inteligencia artificial alegan, según la encuesta del Centra, que no la conocen lo suficiente (24,1 %); no la necesitan en su día a día (21,9 %); o no creen que sea fiable (13,2 %).

Los andaluces creen que la IA cambiará el mercado del trabajo y "cambiará los tipos de empleo" en el 53,3 % de los encuestados frente al 38,6 % que asegura que esta tecnología destruirá empleos.

Desinformación

Aunque más de la mitad de la población consultada cree que la inteligencia artificial puede favorecer la desinformación (56,3 %), el nivel de fiabilidad otorgado a las respuestas que ofrece es superior a 6 puntos en una escala de 0 a 10, según el barómetro del Centra.

En relación con temas importantes como la salud, por ejemplo, el 31,3 % utiliza la inteligencia artificial como apoyo, pero no para tomar decisiones sin supervisión profesional. Otro 23,2 % confía en sus respuestas, pero asegura verificarlas en otras fuentes.

La inteligencia artificial sería plenamente confiable si contara con el respaldo y la regulación de la Unión Europea (UE), en opinión del 41,9 % de los encuestados, o no dependiera exclusivamente de empresas privadas, según el 13,9 %.

De cara a los próximos años, el 45,8 % considera que la inteligencia artificial tendrá un efecto bastante o muy positivo en la vida de las personas, frente al 29 % que opina lo contrario.

En cuanto al empleo, más de la mitad de los encuestados cree que generará nuevas modalidades, mientras que el 38,6 % piensa que eliminará puestos de trabajo.