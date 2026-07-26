Reabre el museo de Baelo Claudia con los hallazgos de los últimos 20 años

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía reabre al público el próximo martes 28 de julio el museo del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, en Tarifa (Cádiz), tras la rehabilitación del edificio y la renovación del discurso expositivo, incorporando los hallazgos realizados en el yacimiento durante los últimos 20 años.

La nueva exposición abarca la Bailo prerromana con la vitrina dedicada al yacimiento de la Silla del Papa, hasta los diversos aspectos de la sociedad belonense, a través del mundo funerario, la industria del 'garum' y el programa escultórico de la ciudad.

Por su parte, la consejera Patricia del Pozo ha asegurado que "la rehabilitación del museo de Baelo Claudia, con una inversión de casi 1,3 millones de euros, culmina con la renovación de sus contenidos con el fin de dar a conocer las investigaciones realizadas desde su inauguración, en 2007".

"En esta línea, la nueva musealización deja de concebirse como una instalación permanente e inmutable para favorecer una mayor rotación de las obras y garantizando la renovación periódica a medida que avanza el conocimiento de la ciudad romana", ha indicado la titular de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.

"Esta flexibilidad es crucial en Baelo Claudia, donde las investigaciones siguen aportando nuevos hallazgos", ha señalado Del Pozo, quien ha recalcado que "la nueva configuración permitirá mostrar las nuevas piezas encontradas en las excavaciones, acercando así al visitante los avances en la investigación arqueológica, al tiempo que se ofrece una lectura más integrada de la historia de la ciudad, relacionando su evolución urbana, vida cotidiana, economía, religión y arte. De este modo, el visitante podrá comprender el contexto y la importancia de las diferentes piezas exhibidas".

El Doríforo y la estatua de Junia Rufina

Entre las novedades destaca la incorporación del conocido como Doríforo de Baelo Claudia, una de sus esculturas "más importantes". Su exhibición constituye "uno de los hitos de la nueva musealización, tanto por su extraordinaria calidad artística como por su significado dentro del programa decorativo de la ciudad romana". Inspirada en el célebre modelo de Policleto, la pieza testimonia la difusión de los ideales estéticos clásicos en la Hispania romana y refleja el elevado nivel de romanización alcanzado por Baelo Claudia.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, en el museo de Baelo Claudia. / CÓRDOBA

Junto a esta incorporación, también han destacado la estatua original de Junia Rufina que se presenta en una recreación del templete, convirtiéndose en "otro de los ejes fundamentales" del nuevo recorrido expositivo. Basada en la documentación arqueológica y epigráfica disponible, esta recreación permite contextualizar "uno de los monumentos más emblemáticos del conjunto monumental". La figura de Junia Rufina, benefactora de la ciudad, representa un "magnífico ejemplo del papel desempeñado por determinadas mujeres de las élites locales durante el Alto Imperio romano".

En concreto, el discurso actual se ha apoyado en piezas originales, por lo que las réplicas del reloj solar y el sileno presentes en el anterior montaje se han reubicado en el yacimiento para explicarlas mejor en su contexto.

Un museo más accesible y conectado con el yacimiento

Asimismo, se ha renovado el sistema de iluminación, creando soportes específicos para cada pieza y recursos gráficos de mayor calidad. Los textos interpretativos, mapas, infografías y reconstrucciones "permiten establecer conexiones entre los objetos expuestos y los espacios visitables del conjunto arqueológico, favoreciendo una experiencia integrada entre museo y yacimiento".

Especial atención se ha prestado a los criterios de accesibilidad universal, incorporando elementos que facilitan la comprensión de los contenidos por parte de públicos diversos y favorecen una visita inclusiva. La nueva musealización "refuerza así el papel del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia como referente nacional e internacional en la interpretación del patrimonio romano".

Noticias relacionadas

Hasta el 20 de septiembre, el horario de apertura del museo es de martes a domingo, de 9,00 a 15,00 horas. A partir del 21 de septiembre, abrirá de martes a sábado, de 9,00 a 18,00 horas, y los domingos, de 9,00 a 15,00 horas..