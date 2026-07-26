Julio negro en Andalucía por los incendios forestales: 13 fallecidos, más de 8.000 hectáreas quemadas y una comunidad en alerta

Vecinos evacuados, 13 personas fallecidas y cientos de bomberos y voluntarios en los montes. Este podría ser el resumen del julio más negro en materia de incendios forestales en Andalucía. En lo que va de mes han ardido en la comunidad autónoma casi 9.000 hectáreas, superando la cifra de terreno calcinado que se acumulaba de enero a junio. Por delante queda todavía un verano con el mapa andaluz teñido de rojo.

Las cifras son el resultado de múltiples fuegos desatados en la comunidad autónoma. El primero, sin duda, el de Los Gallardos, extinguido este viernes, que, según las últimas cifras oficiales, arrasó5.200 hectáreas. A este se suma en de El Cerro del Andévalo, que ha afectado a más de 1.200 hectáreas, que se estabilizó en la noche del viernes, el de Grazalema o, ahora, el de Cerro Muriano, que han superado las 200 hectáreas cada uno.

En estos momentos, el foco de los servicios de emergencia se centra en dos puntos: Cerro Muriano y Pinos del Valle. El primero de ellos ha provocado que casi 300 personas tuvieran que abandonar sus hogares de manera preventiva. El segundo, se activó este sábado y ha obligado al envío del sistema EsAlert a los vecinos de la zona para pedirles que se confinen en sus hogares para protegerse de las llamas.

Los expertos analizan la situación

La propia Junta reconoce en público y en privado que no saben cómo se llama esto, pero que nunca antes se habían enfrentado a algo así, desde la voracidad del fuego y lo difícil que es apagarlo por su peligrosidad, hasta la velocidad de transmisión, que en el caso de Los Gallardos llegó a superar los 128 metros por minuto. De hecho, ya hay expertos y científicos de toda España investigando por qué ha ocurrido esto.

Efectivos del Infoca trabajan en Cerro Muriano. / Manuel Murillo

Desde la parte popular del Gobierno confían en que esta situación ayude a que Vox, que ha conseguido que el PP firme un acuerdo contra el fanatismo climático, se dé cuenta de lo difícil que es gestionar las catástrofes relacionadas con el fuego. De hecho, los primeros pasos en esta dirección se dieron en el pleno del pasado 22 de julio, cuando el diputado Rodrigo Alonso agradeció al consejero de Emergencias, Antonio Sanz, que llegara a Los Gallardos "en el primer minuto" y se fuera "en el último".

Pese a que la colaboración entre administraciones ha sido la bandera que han abrazado tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno de España, cuando las llamas se apagan, comienzan las preguntas. De hecho, el PSOE de Andalucía, Adelante Andalucía y Por Andalucía ya han solicitado una comisión parlamentaria para conocer por qué el plan de evacuación de Los Gallardos se activó tres horas después de los primeros desalojos.

Los municipios no cuentan con planes de emergencias

Los incendios forestales asolan el territorio de la comunidad autónoma, cuyas hectáreas quemadas triplican ya el total de terreno que ardió en 2025. En este mismo mes del año pasado, en la comunidad autónoma apenas se tuvieron que lamentar 1.000 hectáreas quemadas, una cifra muy inferior a la actual. Así, entre los grandes incendios y los pequeños conatos, Andalucía roza los 300 fuegos en lo que va de verano.

Este aumento de las hectáreas afectadas también ha puesto en relieve que la comunidad autónoma no está preparada para este tipo de crisis ambiéntales. Según los datos de la Junta de Andalucía, 583 municipios de Andalucía están en "zona de peligro" de incendios forestales, como Los Gallardos, pero solo 139 tienen planes locales de emergencia, de los cuales 78 están caducados. Esta herramienta es básica para poder evitar el avance de las llamas y dar seguridad de los vecinos.

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A la vez que los efectivos del Plan Infoca apagan las llamas en Andalucía, colaboran también en la lucha contra las llamas en otras comunidades de España. Primero trabajaron en el incendio que asoló Guadalajara durante días y ahora se han trasladado al triple incendio de Madrid, Ávila y Toledo. La Junta de Andalucía ha movilizado hasta allí a 71 efectivos, dos aviones anfibios ligeros, un helicóptero y cuatro autobombas para tratar de controlar el fuego.

Fuente: El Correo de Andalucía