Andalucía logra 22,7 millones para financiar proyectos innovadores en salud

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que el Sistema Sanitario Público de Andalucía ha logrado financiación por valor de casi 22,7 millones de euros en una convocatoria destinada a impulsar iniciativas innovadoras que den respuesta a los retos a los que se enfrenta la sanidad pública andaluza.

Antonio Sanz, que ha subrayado que “la investigación y la innovación en salud y su traslación a la ciudadanía son dos palancas fundamentales de la transformación del sistema sanitario andaluz”, ha valorado que la concesión de estos fondos supone “un nuevo reconocimiento a la labor investigadora que se hace en Andalucía”.

En concreto, se han obtenido 22.692.259 euros para el desarrollo de cuatro proyectos de Compra Pública de Innovación (CPI) que se centran en la atención pediátrica y perinatal, la oncología, la gestión del dato sanitario y la optimización de quirófanos.

El titular andaluz de Sanidad, que ha asegurado que el objetivo es “consolidar” el Sistema Sanitario Público de Andalucía como “líder en la generación de conocimiento de vanguardia, en la adopción de terapias y tecnologías emergentes y en la formación y atracción de talento investigador de excelencia”, ha asegurado que la investigación que se desarrolla en la comunidad autónoma es “una investigación que transforma la atención a los ciudadanos, un compromiso con la salud, con la prevención, con el bienestar y con el futuro de nuestra comunidad”.

Fondos europeos para cuatro proyectos

Estos fondos proceden de la convocatoria FID-CPI del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que ha dotado de financiación a cuatro proyectos: Piappa, Oráculo, Prisma y Surgia. De este modo, los proyectos están cofinanciados al 85% por la Unión Europea a cargo del Fondo Plurirregional del España Feder 2021-2027 y el 15% con fondos propios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Estos proyectos nacieron del Mapa de la Demanda Temprana en Salud de Andalucía (MDT Salud Andalucía), una iniciativa puesta en marcha por la Fundación Progreso y Salud, entidad dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, a través de su Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación en Salud de Andalucía (OTCPI).

El MDT Salud Andalucía, desarrollado entre 2023 y 2024, identificó un total de 29 retos estratégicos de innovación del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Para ello, ha movilizado a más de 500 profesionales del ámbito sanitario andaluz y hasta 111 entidades empresariales, académicas e investigadoras participaron en las consultas preliminares al mercado de los retos.

Cuatro proyectos para innovar en sanidad en Andalucía

Piappa cuenta con un presupuesto total de más de 9,8 millones de euros. Articula un programa de innovación en el ámbito perinatal y pediátrico de Andalucía que engloba, a su vez, otros tres subproyectos, que están orientados a la mejora de procesos asistenciales sensibles, la atención temprana, la continuidad de cuidados y la innovación aplicada a la población materno-infantil.

Oráculo, con un presupuesto superior a los 4,5 millones de euros, integrará biomarcadores clínicos, patológicos, ómicos y de imagen mediante algoritmos de inteligencia artificial aplicados a tumores genito-urinarios, con el objetivo de mejorar el diagnóstico y el pronóstico de estas patologías.

Por su parte, Prisma tiene un presupuesto de 4,3 millones de euros. Se orienta a la protección, reutilización, síntesis y gestión avanzada del dato sanitario, un ámbito clave para sostener la investigación y la toma de decisiones clínicas basada en evidencia.

Surgia, con un presupuesto total de 3,9 millones de euros, desarrollará un sistema de simulación, planificación y programación para optimizar el circuito quirúrgico del sistema sanitario público andaluz, con impacto potencial en las listas de espera, la eficiencia de los quirófanos y los resultados asistenciales.

Compra Pública de Innovación

La Compra Pública de Innovación (CPI) es un mecanismo estratégico mediante el cual las administraciones públicas adquieren bienes o servicios que no existen en el mercado y que requieren el desarrollo de soluciones innovadoras, fomentando la colaboración con el sector privado para impulsar avances tecnológicos que mejoren la eficiencia y calidad de los servicios públicos.

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La financiación de estos proyectos consolida el MDT Salud Andalucía como una metodología eficaz y estratégica para conectar las necesidades reales del sistema sanitario con el potencial innovador del mercado, a la vez que Andalucía avanza en la materialización de proyectos que nacieron de las propias necesidades de su sistema sanitario público.