La Junta de Andalucía cambia las contraseñas de Séneca tras detectar un posible 'hackeo' a datos de profesores y alumnos

La Junta de Andalucía ha reforzado la seguridad de Séneca, la plataforma educativa utilizada por profesores, centros y familias de Córdoba y del resto de la comunidad, después de detectar un posible acceso no autorizado que podría haber comprometido datos personales de docentes y alumnos.

El Centro de Ciberseguridad de la Junta investiga un incidente que habría afectado al identificador IdEA de algunos profesores. Estas credenciales podrían haber sido utilizadas para acceder a sus cuentas de Séneca y consultar la información personal almacenada en el sistema, tanto del profesorado como del alumnado.

Por el momento, la Administración autonómica habla de un posible incidente y continúa evaluando su alcance. Las actuaciones están coordinadas por la Agencia Digital de Andalucía, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional.

El caso ha sido denunciado ante la Policía Nacional y comunicado a la autoridad competente en materia de protección de datos.

Nuevas contraseñas para todos los profesionales

Como medida preventiva, la Consejería de Educación ha generado nuevas contraseñas para todos los profesionales que utilizan Séneca. La decisión busca impedir posibles accesos ilegítimos y reducir el riesgo de suplantaciones de identidad mientras continúa la investigación. Los sistemas también están sometidos a una vigilancia especial y continuada para detectar movimientos o actividades sospechosas.

La Junta recomienda a los usuarios cambiar las contraseñas de otras cuentas que estuvieran almacenadas en gestores vinculados al identificador IdEA. Asimismo, recuerda que estas credenciales deben utilizarse exclusivamente con fines educativos.

Educación aconseja extremar la precaución cuando se acceda a Séneca y a otras aplicaciones corporativas desde redes abiertas, ordenadores personales o dispositivos situados fuera de la red de la Junta de Andalucía.

Un posible programa malicioso en un ordenador

Una de las hipótesis que maneja el Centro de Ciberseguridad es que el acceso pudiera haberse originado mediante un programa malicioso —‘malware’— instalado en el ordenador de algún usuario.

Este tipo de software puede capturar contraseñas, identificadores y otra información almacenada o introducida en un dispositivo, aunque la investigación deberá determinar cómo se produjo el incidente y cuántas cuentas pudieron verse afectadas.

Pese a las medidas adoptadas y al cambio generalizado de contraseñas, la Junta asegura que Séneca continúa funcionando con normalidad y que los usuarios pueden seguir accediendo al sistema.

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Qué deben hacer los usuarios de Séneca

Los profesionales deben utilizar la nueva contraseña facilitada por el sistema, modificar cualquier clave que pudiera estar guardada junto al usuario IdEA y evitar reutilizar esa misma contraseña en otros servicios. También conviene revisar los dispositivos personales, mantener actualizado el sistema operativo y desconfiar de correos o mensajes que soliciten credenciales de acceso.