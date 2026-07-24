Juanma Moreno pide a sus delegados provinciales que hagan uso de la "vía andaluza" en su gestión

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a los ocho delegados provinciales que han tomado posesión este viernes en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, que hagan uso de la "vía andaluza" en su gestión.

Moreno, en un acto desde la sede de la Presidencia de la Junta, ha encargado a los ocho delegados provinciales, que han jurado sus cargos, que sigan en su día a día las "señas de identidad" del Gobierno andaluz, que se resumen en la "vía andaluza" y que se componen de "diálogo, encuentro y gobernar para todos, voten a quien voten y piensen lo que piensen".

El presidente de la Junta ha recordado a los delegados que van a ser "el rostro del Gobierno de Andalucía" en sus provincias y de la manera de entender la gestión de su Ejecutivo con sus dos "señas de identidad, que son estabilidad y también el diálogo" con todos.

El presidente andaluz, que ha destacado la "experiencia gestora" de los nuevos delegados, ha subrayado la necesidad de que en su trabajo sean cercanos a los problemas de los ciudadanos y que tengan "vocación" para seguir transformando Andalucía social y económicamente.

Esa proximidad, ha abundado Moreno, "es un valor añadido a la gestión pública" porque sin ella "no hay nada", por lo que ha reclamado a los delegados provinciales "piel, atención, dar un abrazo" a los ciudadanos, poniendo así de relieve "el aspecto humano y esa empatía y sensibilidad" necesaria para el cargo.

Los delegados junto al presidente de la Junta de Andalucía y los consejeros que han asistido a la toma de posesión. / María José López / Europa Press

Sanidad, educación y dependencia

Moreno ha destacado que el desempeño de los delegados debe ayudar a reforzar los servicios públicos esenciales, es decir, sanidad, educación y dependencia, "complejos de gestionar" en los que juegan, ha añadido, "un papel fundamental".

A los logros en empleo e industria, ha destacado el presidente de la Junta, se suman los retos de futuro del Gobierno andaluz, del que ha hecho partícipes a los delegados, como son el acceso a la vivienda y la ayuda a la mujer, tanto para la equiparación con el hombre en todos los aspectos como en su protección frente a la violencia machista.

Moreno, por último, ha insistido en la necesidad de colaborar con las demás administraciones del Estado, la forma de llegar "más lejos", aunque no siempre se pueda conseguir esa alianza, ha añadido.

Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba

Entre los ocho delegados que han tomado posesión este viernes en San Telmo estaba Adolfo Molina, ratificado como delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba.

Adolfo Molina nació en la localidad cordobesa de Cabra en 1975 y es técnico especialista superior en Protocolo y Relaciones Institucionales por la Universidad de Granada. Empezó en política en su pueblo, donde fue concejal, teniente de alcalde y delegado de Presidencia y Comunicación en el Ayuntamiento de Cabra. Además, durante esa etapa fue delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías la Diputación de Córdoba entre 2011 y 2012.

Ese año dio el salto a la Cámara autonómica, donde ha sido diputado durante cuatro legislaturas, hasta que en 2022 fue designado delegado del Gobierno por lo que tuvo que dejar su acta. Como parlamentario andaluz ha presidido, además, la Comisión de Control de la RTVA y la de Presidencia, Administración Pública e Interior.

Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, en la toma de posesión / María José López / Europa Press

En el plano orgánico, Adolfo Molina es presidente de la formación en Córdoba desde 2017 y miembro del comité ejecutivo autonómico del PP-A. En el primer congreso que lo puso al frente del partido en Córdoba logró imponerse con contundencia a la otra candidata popular, Rosario Alarcón, con el 82% de los votos de los militantes. Cuatro años después, en el 2021, fue reelegido con el 99,1% de los votos, reivindicando entonces el modelo de unidad para Córdoba.

Adolfo Molina: "Vamos a seguir trabajando por Córdoba"

Tras conocer su designación, Molina ha agradecido al presidente andaluz y a sus compañeros repetir como representante del Gobierno andaluz en la provincia. "Vamos a seguir trabajando por Córdoba como hacemos todos los días haciendo que esta tierra siga avanzando, creciendo y teniendo oportunidades. Y lo vamos a hacer como siempre, juntos”, ha asegurado.