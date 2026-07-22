Consejo de Gobierno
El Gobierno andaluz aprueba el techo de gasto de la comunidad para 2027
La intención del nuevo Ejecutivo es presentar el documento antes del 1 de agosto para poder iniciar el proceso de aprobación de los presupuestos
El Consejo de Gobiernoha aprobado este miércoles el límite máximo de gasto no financiero de Andalucía para el próximo año con el objetivo de presentarlo antes del 1 de agosto ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Según explicó en rueda de prensa la vicepresidenta de la Junta y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, el Ejecutivo de Juanma Moreno ha aprobado el techo de gasto para 2027 sin conocer la política financiera del Gobierno central. «La Junta no puede paralizarse», abundó España.
La vicepresidenta trasladó la molestia del Gobierno andaluz de tener que aprobar el techo de gasto «a ciegas», puesto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no consiguió aprobar esta cuestión ni el «objetivo e estabilidad, los objetivos de déficit o deuda pública», subrayó. La también consejera de Economía detalló que el Gobierno central propuso «una senda» de deuda del 1 %, pero «fue rechazada en el Congreso de los Diputados y se vuelve a llevar mañana (por hoy)», aunque «no se ha iniciado la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado». La falta de información «resulta especialmente relevante», explicó el Gobierno andaluz, porque las entregas a cuenta representan aproximadamente tres cuartas partes de los ingresos del Presupuesto de Andalucía, de modo que son «un elemento esencial para determinar con precisión el límite de gasto del próximo ejercicio».
A todo esto se suma la «infrafinanciación que arrastra Andalucía» por un sistema de financiación autonómica «obsoleto e injusto» que España aseguró que va a seguir rechazando a Andalucía. Ese modelo, explicó España, supone que «un andaluz recibe 143 euros menos que la media y 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña», única comunidad, añadió, que «gana» con el sistema de reparto de fondos que plantea el Gobierno central y que supone una forma de «comprar votos con dinero público» para «mantener a (Pedro) Sánchez en la Moncloa y a (Salvador) Illa en la Generalitat.
En palabras de la portavoz del Gobierno andaluz, el Ejecutivo central «usa a las comunidades para abrir debates falsos, cortinas de humo» que tapen «el verdadero problema de este Gobierno, que es la corrupción».
«Necesitamos presupuestos, techo de gastos y un sistema de financiación pactado por todos y para todos, donde haya igualdad», así como un «Gobierno que gobierne» y deje de destinar a Andalucía menos dinero «por habitante ajustado» que la media. «A pesar de esta situación, el Consejo de Gobierno mantiene su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación de estabilidad presupuestaria» y aprobó el techo de gasto, que será «definitivo» una vez que el Estado comunique los datos necesarios y apruebe el objetivo individual de estabilidad presupuestaria que corresponda a Andalucía, señaló España. n
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