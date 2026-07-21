Las universidades andaluzas alertan al nuevo consejero de un déficit de 44 millones y reclaman financiación urgente

Las universidades públicas andaluzas alertan al nuevo Gobierno andaluz de la delicada situación financiera que atraviesan. Las instituciones académicas han trasladado al consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, su “gran preocupación” por el déficit acumulado y por las previsiones económicas para 2026.

Según han manifestado en un comunicado conjunto, las universidades públicas de Andalucía cerraron el ejercicio económico de 2025 con un déficit ajustado de 44 millones de euros. Las instituciones atribuyen este resultado al “reiterado incumplimiento” del modelo de financiación aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Las universidades aseguran que llevan advirtiendo desde 2024 de las consecuencias que tendría no aplicar de manera completa dicho sistema de financiación. A su juicio, los recursos que reciben actualmente se encuentran “muy por debajo” de sus gastos estructurales.

Riesgo para proyectos y gastos de personal

La falta de financiación, explican, está dificultando la puesta en marcha de proyectos estratégicos, inversiones y actuaciones de futuro. Sin embargo, las universidades advierten de que el problema podría ir más allá si el déficit se mantiene en el tiempo. En su comunicado, señalan que la cronificación de esta situación podría poner en cuestión incluso los pagos más básicos relacionados con el personal universitario.

Esta preocupación afecta al conjunto del sistema público andaluz, en el que se integra la Universidad de Córdoba, junto al resto de instituciones académicas públicas de la comunidad autónoma.

Las estimaciones de las universidades apuntan además a que el déficit previsto para 2026 superará ampliamente al registrado durante 2025 si el Gobierno andaluz no adopta una solución urgente.

Una comisión técnica busca medidas duraderas

Ante este escenario, los equipos de gobierno de las universidades ya trabajan con las consejerías de Universidad, Industria, Energía e Innovación y de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Las conversaciones se desarrollan a través de una comisión técnica creada para analizar la situación y plantear actuaciones “de calado” que permitan resolver el problema de forma estable, evitando soluciones temporales.

El comunicado se ha hecho público después de la primera reunión institucional entre el nuevo consejero, Jorge Paradela, y el portavoz de las universidades públicas andaluzas, Paco Oliva. Tras el encuentro, las instituciones valoran positivamente la disposición mostrada por Paradela y su “proactividad” en la búsqueda de soluciones. No obstante, insisten en que la respuesta debe llegar pronto para evitar que la infrafinanciación universitaria en Andalucía siga aumentando.