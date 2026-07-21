Juanma Moreno cierra ante el Rey la ronda de presidentes del PP reelegidos tras el último ciclo electoral

El Rey ha recibido este martes en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el primer encuentro institucional entre ambos desde su reelección al frente del Gobierno andaluz. La reunión se enmarca en la ronda de audiencias que Felipe VI mantiene con los presidentes autonómicos elegidos tras el último ciclo electoral.

La audiencia con Moreno completa la ronda de encuentros que el jefe de Estado ha mantenido con los presidentes autonómicos reelegidos tras el último ciclo electoral. Antes que el dirigente andaluz pasaron por el Palacio de la Zarzuela la presidenta de Extremadura, María Guardiola; el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Los cuatro dirigentes del PP han necesitado los votos de Vox para revalidar sus cargos y han alcanzado acuerdos con la formación de extrema derecha para gobernar sus respectivas comunidades.

Audiencia al presidente de Andalucía en la Zarzuela. / Chema Moya / EFE

Moreno tomó posesión de su tercer mandato el pasado 5 de julio, después de ser investido por el Parlamento andaluz con el apoyo del PP y también de Vox, pese a que durante la campaña renegó y afirmó que el acuerdo con el partido de ultraderecha iba a hacer "imposible" gobernar.

La preocupación por los incendios

Según ha explicado el presidente de la Junta a los medios de comunicación tras la audiencia, que ha durado cerca de una hora, ha mantenido una reunión "muy distendida" en la que Felipe VI ha demostrado tener "un amplio conocimiento de los temas de Andalucía". Ambos han comentado también los daños del incendio de Los Gallardos, en Almería, y, según ha apuntado Moreno, Felipe VI ha dicho estar "muy preocupado" por la situación que se está viviendo en Aragón como en Guadalajara y "por lo que pueda suceder en todo lo que queda del verano".

Noticias relacionadas

Tras la jornada de celebración de la selección de fútbol masculina, el presidente andaluz y el Monarca han comentado también lo "difícil" que fue la final contra Argentina, según Moreno. Durante la fotografía oficial en el salón de audiencias, la prensa ha preguntado a Felipe VI si se siente un "talismán" para la Roja. "El talismán son los jugadores", ha respondido el Rey.