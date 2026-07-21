Carlos Bohórquez, elegido presidente de ANCCE para los próximos cuatro años

La Asamblea General de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) ha elegido a Carlos Bohórquez como presidente de la Asociación para los próximos cuatro años, tras obtener 262 votos frente a la otra candidatura presentada. El amplio respaldo cosechado ha marcado una jornada electoral de gran participación celebrada este martes en Sevilla.

El nuevo presidente ha expresado su satisfacción y emoción por contar con la confianza de los asociados, subrayando que afronta este nuevo mandato con el compromiso de reforzar la representación del colectivo ganadero y continuar impulsando el desarrollo del sector del Pura Raza Española.

Carlos Bohórquez asume la presidencia de ANCCE con 262 votos

Entre los principales retos de esta nueva etapa, Bohórquez ha destacado que su prioridad será “seguir trabajando para el ganadero y criador, socio de ANCCE”, en el marco de una etapa marcada por la innovación tecnológica y la proyección internacional. Su programa electoral sitúa al socio en el centro de la estrategia y apuesta por la modernización de los concursos morfológicos mediante la incorporación de inteligencia artificial, modelos digitales y entornos virtuales en 3D.

Entre los principales ejes de actuación figuran la celebración en España del Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, el impulso al Laboratorio de Genética Molecular y Genómica como una nueva vía de ingresos para la asociación, el fortalecimiento de la comercialización a través de canales propios y una gestión integral y más eficiente de SICAB.

Innovación, genética y proyección internacional para el nuevo mandato

La LIII Asamblea General de la ANCCE, celebrada esta mañana en Sevilla, ha ratificado la gestión del ejercicio 2025 y ha aprobado las cuentas anuales, así como el presupuesto para 2026, que asciende a 5 millones de euros. Asimismo, se han validado los acuerdos adoptados por la Junta Directiva durante el último ejercicio.

En el ámbito deportivo, la Asociación continúa avanzando en el rediseño de su estrategia de competición, con la puesta en marcha de nuevos circuitos nacionales y el impulso de los Equipos PRE en disciplinas como la Doma Clásica y la Equitación de Trabajo en competiciones internacionales, incluyendo el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes de Doma Clásica y el Campeonato del Mundo de Equitación de Trabajo. Paralelamente, ANCCE refuerza la promoción del caballo de Pura Raza Española dentro y fuera de España para consolidar las marcas ANCCE, Pura Raza Española (PRE) y SICAB, con presencia activa en ferias y eventos ecuestres nacionales e internacionales, así como campañas de comunicación en mercados estratégicos como Estados Unidos y Alemania.

El PRE supera los 291.000 ejemplares registrados en 71 países

En cuanto al Libro Genealógico del Pura Raza Española (LG PRE ANCCE), la directora Arancha Rodríguez ha presentado el informe anual correspondiente a 2025, en el que se destaca el registro de 12.747 nuevos ejemplares PRE y la incorporación de 2.835 nuevas ganaderías. A 31 de diciembre de 2025, el censo total de la raza ascendió a 291.138 ejemplares, 143.091 hembras y 148.047 machos, pertenecientes a 51.354 ganaderías activas en 71 países.

Estos datos consolidan al PRE como la principal raza equina en España, representando aproximadamente el 70% del total de équidos registrados en el país. Del total de nuevas ganaderías registradas, el 41% corresponde al ámbito internacional, con Italia, Estados Unidos y Alemania a la cabeza, mientras que el 59% restante se localiza en España, destacando Andalucía, con el 47%, la Comunidad Valenciana y Madrid como las comunidades con mayor volumen de registros.

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Por último, la Asamblea ha nombrado Socios de Honor 2026 a los ganaderos Fernando Vara Muñoz-Casillas, a título póstumo, y al nicaragüense Iván Rizos López, y ha fijado la celebración de la 36ª edición del Salón Internacional del Caballo, SICAB 2026, Campeonato del Mundo del Caballo Español, que tendrá lugar del 17 al 22 de noviembre en Sevilla.