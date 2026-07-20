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Mundial 2026

La Selección Española estrenará su segunda estrella en Sevilla ante Croacia, en septiembre

España debutará en la Nations League ante Inglaterra el 26 de septiembre y jugará en Nervión frente a Croacia en su primer partido como local tras conquistar su segundo Mundial

La Selección Española estrenará su segunda estrella en el Sánchez-Pizjuán

La Selección Española estrenará su segunda estrella en el Sánchez-Pizjuán / EL CORREO

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Antonio Muñoz

Sevilla

"Yo soy español, español, español". Sevilla todavía celebra la segunda estrella de España. La capital hispalense vivió a lo grande la final del Mundial ante Argentina, y también lo hizo Los Palacios, la tierra de Gavi y Fabián, dos nombres propios de una generación que ya forma parte de la historia del fútbol español. La segunda estrella se viene para España y el lugar escogido para comenzar su nueva era en España será en Nervión: la Roja debutará como local en Nations League en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La Selección Española jugará el próximo 29 de septiembre ante Croacia en el estadio sevillista, en un partido correspondiente a la UEFA Nations League. La Roja se estrenará en el torneo el 26 de septiembre, con la visita del equipo de Luis de la Fuente a Inglaterra, tercera clasificada en el recién terminado Mundial. Será un estreno de máxima exigencia antes de regresar a casa para jugar en Sevilla.

Frente a Croacia, España disputará su segundo encuentro oficial después de proclamarse campeona del mundo por segunda vez, pero será el primero ante su afición en territorio nacional. Una cita con un marcado sabor simbólico para una ciudad que ha vivido muy de cerca el éxito de la Roja.

España superó a Argentina por 1-0 en la final, con un gol decisivo de Ferran Torres en la prórroga. El triunfo desató la celebración en todo el país, pero tuvo un eco especial en Sevilla y en Los Palacios, donde nacieron dos de los protagonistas de este Mundial. El regreso de la Selección a Nervión será el reencuentro de los campeones con Sevilla y con España.

Ferran Torres, de España, celebra con el trofeo tras conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ferran Torres, de España, celebra con el trofeo tras conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026. / Europa Press

Sevilla, escenario histórico para la Roja

La visita de España al Sánchez-Pizjuán llega casi once años y medio después de su última comparecencia en el feudo sevillista. La anterior se remonta a marzo de 2015, cuando la Roja derrotó a Ucrania por 1-0 en un partido clasificatorio para la Eurocopa. Aquel encuentro quedó marcado por el primer gol oficial de Álvaro Morata con la camiseta nacional, un recuerdo todavía presente en la historia reciente del combinado español.

El duelo ante Croacia no será uno más para el estadio hispalense. Será el partido número 26 de la Selección Española en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un escenario con una larga relación con la Roja. El vínculo comenzó en 1961, cuando España debutó en el recinto precisamente frente a Argentina, con una victoria por 2-0. Más de seis décadas después, aquella conexión adquiere un significado especial tras la final mundialista ante la Albiceleste.

La selección española a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. 20 JULIO 2026 A. Pérez Meca / Europa Press 20/07/2026. Luis de la Fuente;Rodri;Ferrán Torres;A. Pérez Meca

La selección española a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. 20 JULIO 2026 A. Pérez Meca / Europa Press 20/07/2026. Luis de la Fuente;Rodri;Ferrán Torres;A. Pérez Meca / A. Pérez Meca / Europa Press

Calendario completo: seis partidos entre septiembre y noviembre

Tras el encuentro en Nervión, España afrontará el 3 de octubre una salida a Oviedo para medirse a República Checa. Tres días después, el 6 de octubre, volverá a enfrentarse a Croacia, esta vez en Split. El primer bloque de la competición dejará así cuatro partidos en apenas once días.

La fase de grupos se resolverá en noviembre con dos citas más. El 12 de noviembre, la Selección viajará a Praga para jugar de nuevo ante República Checa, y el 15 de noviembre cerrará el calendario recibiendo a Inglaterra en territorio nacional. En total, el combinado español disputará seis encuentros oficiales entre septiembre y noviembre de 2026.

Noticias relacionadas y más

Aunque todavía queda tiempo para digerir la gesta del Mundial, la Real Federación Española de Fútbol ya tiene marcada en rojo la cita de Sevilla. Será en el Sánchez-Pizjuán donde los campeones del mundo compartirán por primera vez su segunda estrella con la afición española desde las gradas. Y será también en una ciudad que entiende esa estrella como algo muy propio.

Fuente: El Correo de Andalucía

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