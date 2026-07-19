Así será la transformación que dará una segunda vida a Tivoli World: menos atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial

El cierre de Tivoli World, en Benalmádena, puso fin a una etapa histórica del ocio y el turismo en la Costa del Sol. El parque de atracciones formó parte durante décadas de los veranos de varias generaciones de malagueños y visitantes, que acudían a disfrutar de sus atracciones, espectáculos y conciertos.

El proyecto planteado por el Grupo Tremón, propietario del parque y de los terrenos, aspira a recuperar la actividad de Tivoli mediante una compleja operación urbanística que transformaría de manera notable el recinto y su entorno.

La propuesta incluye la reapertura del parque de atracciones, pero también la construcción de dos hoteles y un gran centro comercial, que actuarían como motores económicos del proyecto. El objetivo es generar los ingresos necesarios para garantizar la viabilidad futura del parque dentro de una operación que continúa avanzando en su tramitación urbanística.

El Ayuntamiento de Benalmádena remitió el pasado jueves 15 de julio a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía el avance correspondiente a la Actuación de Transformación Urbanística. A partir de ahora, la Administración autonómica dispone de un plazo de tres meses para emitir el informe ambiental estratégico. Una vez aprobado este documento, se abrirá un plazo de un mes para elaborar el Instrumento de Ordenación Urbanística Detallada.

Este trámite resulta necesario para continuar con el proceso urbanístico vinculado a la apertura del futuro del recinto. La Junta de Andalucía cuenta ahora con un plazo de tres meses para emitir el informe ambiental estratégico.Una vez completado este trámite, Tremon deberá redactar el Instrumento de Ordenación Urbanística Detallada, que se concretará mediante un Plan de Reforma Interior, conocido por sus siglas PRI.

El convenio firmado entre el Ayuntamiento y Tremon establece que la reapertura de Tívoli será prioritaria dentro del desarrollo del proyecto. Según lo acordado, el parque de atracciones deberá abrir sus puertas antes que el centro comercial y los hoteles o, como máximo, al mismo tiempo. En ningún caso podrá hacerlo después que el resto de las instalaciones previstas.

El acuerdo también contempla la posibilidad de que los antiguos trabajadores de Tívoli puedan incorporarse al nuevo proyecto.

Pero, ¿cómo será el nuevo Tivoli?

La pregunta que se hacen muchos antiguos usuarios es si el nuevo Tivoli conservará la imagen y la distribución del parque que conocieron durante su infancia. Según los planos y documentos presentados, la respuesta es que el recinto experimentaría cambios importantes.

Visualización de un deslizador de fotos.

La superficie actual de Tivoli World cambiaría por completo

Una de las claves del proyecto consiste en obtener espacio suficiente para desarrollar los nuevos usos comerciales y hoteleros.

La propuesta contempla la eliminación del actual aparcamiento en superficie, cuyos terrenos se integrarían en el nuevo ámbito comercial. También se abriría una conexión viaria de norte a sur a través de la calle Maestro Trujillo, a la altura de la calle Ciudad de Ceuta, hasta desembocar en la calle Andrómeda.

Este nuevo vial también serviría para delimitar el parque en la zona próxima al depósito de agua de la empresa municipal Emabesa.

Los terrenos del actual aparcamiento tendrían dos destinos principales. Aproximadamente dos tercios se reservarían para el gran centro comercial, mientras que el resto acogería uno de los hoteles proyectados.

Un centro comercial de hasta 85.000 metros cuadrados

El nuevo centro comercial de Tivoli World ocuparía inicialmente una parcela de aproximadamente 58.000 metros cuadrados, la mayor superficie de toda la operación urbanística. Gracias al desnivel del terreno y a la construcción en varias alturas, la superficie edificada podría alcanzar los 85.000 metros cuadrados.

Como referencia, el centro comercial Rosaleda, en Málaga capital, dispone de unos 60.000 metros cuadrados si se incluyen sus plantas subterráneas de aparcamiento y de 15.500 metros cuadrados solo de uso comercial. El complejo planteado en Benalmádena tendría, por tanto, unas dimensiones superiores.

El centro comercial no se limitaría a ocupar el actual aparcamiento, sino que también se extendería sobre parte de los terrenos donde se encuentran actualmente algunas atracciones y equipamientos históricos del parque.

Así quedarán los terrenos de Tívoli tras la reordenacion promovida por el grupo Tremón. / L.O.

Un hotel de hasta 300 habitaciones junto al depósito de Emabesa

La zona restante del aparcamiento se destinaría a uno de los dos hoteles previstos en el proyecto.

Este establecimiento se situaría cerca del depósito de Emabesa y fuera del recinto estrictamente reservado para las atracciones. Ocuparía una parcela de unos 4.500 metros cuadrados, aunque la superficie construida en altura podría alcanzar los 10.000 metros cuadrados.

El proyecto contempla que este hotel disponga de hasta 300 habitaciones, lo que lo convertiría en uno de los principales elementos turísticos de la actuación. A este establecimiento se sumaría un segundo hotel tematizado relacionado con el parque de atracciones.

El parque de atracciones perdería más de la mitad de su superficie

La transformación más significativa afectaría directamente al espacio reservado para Tivoli World. Según los planos incluidos en el proyecto de reordenación urbanística, la superficie exclusiva del parque de atracciones pasaría de los actuales 77.902 metros cuadrados a 35.880 metros cuadrados.

Esto supone que el nuevo recinto dedicado específicamente a las atracciones ocuparía menos de la mitad del espacio original.

A esa superficie se añadirán 34.000 metros cuadrados sobre la cubierta del centro comercial, aunque su aprovechamiento estaría condicionado por las limitaciones técnicas y estructurales del edificio.

Parte de las atracciones podrían instalarse sobre el centro comercial

La parcela comercial ocuparía también parte del actual parque, especialmente el espacio situado antes de la plaza central, donde actualmente se distribuyen distintas atracciones y se encuentra el histórico anfiteatro. Esta zona pasaría a convertirse parcialmente en la cubierta del centro comercial. Desde el Ayuntamiento de Benalmádena se ha señalado que ese espacio podría albergar algunas atracciones.

Sin embargo, la instalación de elementos sobre la cubierta estaría sometida a importantes restricciones. Las atracciones más pesadas, como una noria o una montaña rusa, difícilmente podrían situarse sobre el edificio por sus dimensiones, peso y necesidades estructurales.

La distribución definitiva deberá precisar qué atracciones permanecerían en el terreno firme y cuáles podrían ocupar la parte superior del complejo comercial.

El futuro del histórico teatro de Tivoli

La actuación afectaría igualmente a la zona del teatro de Tivoli, uno de los espacios más emblemáticos del parque por los numerosos conciertos y espectáculos celebrados durante décadas.

Los planos de la operación sitúan parte del centro comercial en el ámbito donde actualmente se encuentra este equipamiento, por lo que su configuración y ubicación podrían cambiar.

El proyecto definitivo deberá concretar si el anfiteatro se conserva, se reconstruye en otra zona o se sustituye por un nuevo espacio para espectáculos dentro del futuro recinto.

Así será el nuevo parque de atracciones Tivoli World. / L.O.

Un segundo hotel tematizado dentro del parque

La propuesta incluye además la construcción de un hotel tematizado vinculado a Tivoli World.

Su ubicación definitiva todavía estaría por concretar. Entre las posibilidades se encuentra situarlo sobre el centro comercial o integrarlo en la zona reservada para las atracciones.

Este hotel formaría parte de la experiencia del parque y trataría de reforzar el carácter turístico del complejo, permitiendo combinar alojamiento, ocio, comercio y atracciones dentro de un mismo ámbito.

Un Tivoli más pequeño y vinculado a nuevos usos

La reapertura dependerá todavía de la tramitación urbanística, de la aprobación definitiva del proyecto y de las actuaciones necesarias para recuperar unas instalaciones cerradas desde hace años. El último paso ha sido que el Ayuntamiento de Benalmádena ha remitido a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía el avance de la Actuación de Transformación Urbanística prevista para estos terrenos.

La transformación prevista permitiría recuperar uno de los espacios de ocio más reconocibles de la Costa del Sol, aunque con una imagen, una distribución y unas dimensiones muy diferentes a las que recuerdan los antiguos visitantes.