Mari Ángeles García Rescalvo sustituye a a la cordobesa Valle García como gerente del SAS

Valle García ya tiene sustituta al frente del SAS. María de los Ángeles García Rescalvo ha sido designada como nueva gerente del Servicio Andaluz de Salud después de que su predecesora dimitiera hace una semana. García Rescalvo había sido hasta el momento gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor.

Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha anunciado este nombramiento esta misma mañana en una rueda de prensa. Ha destacado su "sólida trayectoria" tanto en el ámbito asistencial como en la gestión sanitaria, así como su "prestigio profesional". Esto último, señaló que queda reflejados en su elección por unanimidad en 2021 para ser presidenta de la Agrupación Andaluza de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa). Además, ha recibido el Premio Sanitarias en la categoría de Gestión y Dirección y, más recientemente, el Premio Personalidades de la Fundación Andaluza del Dolor, en reconocimiento a su contribución a la mejora de la atención sanitaria y a la innovación en la gestión de los servicios de salud.

Sustituir a Valle García en el "proceso de transformación" del SAS

García Rescalvo tendrá la tarea de sustituir a Valle García, que salió de su puesto tras un cambio "previsto y pactado" con el SAS, según narraron distintas fuentes a El Correo de Andalucía. Esta permuta se enmarca dentro del tan anunciado "proceso de transformación y cambio del SAS" y era un secreto a voces.

Cabe recordar que Valle García está inmersa en varios procesos judiciales por posibles irregularidades en Cádiz y su presunta vinculación a otra causa abierta por posibles irregularidades en contratos menores, de emergencia y prórrogas de la Plataforma Logística Sanitaria del Hospital Reina Sofía de Córdoba durante la pandemia. Un caso similar quedó archivado en Sevilla, ya que el juez entendió que no hubo "actuación arbitraria, ni capricho ni abuso de poder (...)" en lo realizado por Valle García y sus dos predecesores. "Los procedimientos resultan defendibles y no hay arbitrariedad por lo que no hay prevaricación".

Una experta anestesista

La nueva gerente del SAS tiene experiencia en la gestión. No en vano fue nombrada como gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en diciembre de 2019. Desde enero de ese mismo año y hasta entonces había sido subdirectora de Planificación Quirúrgica y Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria de este mismo hospital.

En su currículum cuenta con otros logros. Según anunció el Virgen de las Nieves, antes de ostentar estos cargos pasó por la Unidad de Gestión Clínica de Anestesia y Reanimación (bloque quirúrgico) del Hospital de Motril y fue evaluadora externa del grupo de Acreditación de Centros sin Dolor de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Igualmente, fue miembro motor y fundadora de la elaboración del mapa de competencias de anestesia por la ACSA.

En su currículum académico destaca también el máster de experto en Gestión Sanitaria de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

"Un equipo sólido para la transformación"

Antonio Sanz ha querido felicitar a Mari Ángeles García por su nombramiento a través de las redes sociales. Ha hecho lo propio también con Antonio Luis Cansino, que será el director general de Asistencia Sanitaria.

En X, Sanz quiso mostrar su "reconocimiento a Nicolás Navarro, que seguirá como viceconsejero; y a tres grandes profesionales que renuevan en el SAS: José Luis Sedeño, como director general de Personal; Ismael Vargas, al frente de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y Amparo Simón, como directora general de Gestión Económica". Finalizó destacando: "Un equipo sólido para seguir impulsando la transformación de la sanidad pública andaluza".

Fuente: El Correo de Andalucía