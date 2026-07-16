Los cuatro clústeres andaluces formalizan la Alianza Andaluza de la Industria de Defensa para impulsar el sector en la región

Los cuatro clústeres andaluces Andalucía Aerospace, Andalucía Logistics, Clúster Marítimo Naval de Cádiz y Railway Innovation Hub, que representan a más de 320 empresas ubicadas en toda la región, han formalizado este jueves la constitución de la Alianza Andaluza de la Industria de Defensa para impulsar este sector.

El acto, celebrado en la Tecnoincubadora Marie Curie en La Cartuja (Sevilla), ha contado con representantes de grandes compañías tractoras y asociaciones empresariales, además de la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, que han coincidido en la "oportunidad" que esta alianza representa.

Esta Alianza Andaluza de la Industria de la Defensa busca impulsar de forma común la representación, la promoción de la I+D+i dual, la internacionalización y la interlocución institucional del sector defensa en Andalucía, ha destacado Miguel Ángel Tamarit, presidente del cluster cordobés Andalucía Logistics que ha intervenido en nombre de todos.

Favorecer la internacionalización de las empresas del sector

Tamarit ha defendido que este acuerdo busca fortalecer la acción de las pequeñas y medianas empresas y facilitar su acceso a estos mercados para darles la oportunidad de "difusión e internacionalización" a través, por ejemplo, de su presencia en ferias.

Ha destacado que la industria de la defensa vive "un momento de cambio profundo" y que Andalucía tiene la "oportunidad extraordinaria" de ser un actor destacado en España y Europa.

Una alianza para aunar esfuerzos

"Ya hemos dado pasos muy importantes, porque una unión de este tipo va a permitir que las capacidades industriales se integren y no actúen por separado", ha dicho Tamarit, que ha asegurado que la alianza "nace para sumar" y para retener el talento en la comunidad.

Esta iniciativa cuenta también con el respaldo de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y CESUR, Asociación de Empresarios del Sur de España, lo que refuerza su capacidad de interlocución con las principales instituciones y empresas tractoras de un sector "en clara fase de expansión y crecimiento en Andalucía".

Por su parte, la vicepresidenta ha celebrado que esta unión sea "un proyecto muy ambicioso" y ha calificado como "labor extraordinaria" la de los clústeres que "conectan el talento de la Universidad con el esfuerzo diario de pymes, con captación de sinergias y posicionamiento exterior que ha conseguido que estos sectores sean auténticos referentes de competitividad".

Andalucía, líder en Defensa

España ha subrayado el liderazgo de Andalucía en Defensa, la segunda comunidad autónoma -solo por detrás de Madrid- con 3.000 millones de euros generados, un 1,4 % del PIB regional, y 35.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos.

"Es una fortaleza real con capacidad para competir en el mundo", ha asegurado la también portavoz del Gobierno andaluz, que ha precisado que una de cada cuatro exportaciones españolas de estos productos salió de Andalucía.

Por su parte Paradela ha garantizado el "compromiso" de la Junta y la "apuesta sin fisuras" por este sector, en el que la región cuenta con "talento, conocimiento y una valoración positiva por parte de la sociedad", además de la "fuente de autoridad" que supone la presencia de las cuatro empresas tractoras en Andalucía.

"Es la única región que puede entregar sistemas completos a los tres ejércitos", ha presumido el titular de Universidad, Industria, Energía e Innovación, para quien la comunidad "está de enhorabuena" con la firma de esta alianza.

Ha repasado que, según los últimos datos conocidos correspondientes a 2024, la UE tuvo un gasto en Defensa "récord" de 343.000 millones de euros, con un crecimiento del 19 % y un porcentaje del 1,9 % del PIB conjunto, por lo que "lleva tiempo dando señales" de un proyecto de rearme.

"Andalucía quiere aspirar, al menos, a su cuota equivalente que le corresponde debido a su capacidad y potencia", ha asegurado Paradela.