Consulta aquí las segundas notas de corte en las universidades de Andalucía para el curso 2026-2027

El portal del Distrito Único Andaluz publica este jueves 16 de julio, a partir de las 11.00 horas, las notas de corte de la segunda adjudicación de plazas en las universidades públicas de Andalucía, una vez finalizados los procesos de la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad.

Los datos corresponden a la Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de Granada, Universidad de Jaén, Universidad de Huelva, Universidad de Málaga, Universidad Pablo de Olavide y Universidad de Sevilla.

Cómo consultar las adjudicaciones

Para el curso 2026-2027, las universidades públicas andaluzas ofertan más de 51.000 plazas en más de 500 títulos de grado distribuidos entre los nueve centros públicos de la comunidad autónoma.

Examen de la PAU en Andalucía. / Rocío Ruz / Europa Press

Para saber si se ha accedido al grado al que el alumno quería entrar, es necesario entrar al enlace que se recibió una vez cumplimentada la solicitud e introducir la contraseña y datos pertinentes en el portal de Distrito Único Andaluz. En ese enlace, el estudiante podrá conocer el estado de sus peticiones (titulación asignada, así como el grado o grados en los que se encuentra en lista de espera y el número que ocupa). También se podrán realizar los trámites necesarios para la matrícula e incluso las reclamaciones pertinentes. El plazo de alegaciones es del 16 al 20 de julio.

Consulta aquí la segunda adjudicación de plazas en universidades andaluzas.

Plazo de Matrícula

Una vez adjudicadas las plazas en la segunda fase se abre el plazo de matrícula del 16 al 20 de julio.