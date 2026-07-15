SEXTA VÍCTIMA MORTAL DEL VERANO POR ESTA CAUSA EN LA REGIÓN
Muere una mujer de 81 años por un golpe de calor en Sevilla tras siete días ingresada
La fallecida estaba hospitalizada en el Virgen Macarena y presentaba antecedentes personales que eran considerados factores de especial riesgo ante las altas temperaturas
Rocío Soler Coll
El calor sigue dejando un balance especialmente preocupante en Sevilla. Una mujer de 81 años falleció ayer tras sufrir un golpe de calor, convirtiéndose en la sexta víctima mortal registrada en Andalucía desde que la Junta activó el protocolo frente a las altas temperaturas el pasado 15 de mayo. Cinco de esas seis muertes se han producido ya en la provincia sevillana, que se consolida como el principal foco de los fallecimientos asociados a este episodio de calor extremo.
La mujer permanecía ingresada desde hacía siete días en el hospital Virgen Macarena. Según informó ayer la Consejería de Sanidad, la exposición a las altas temperaturas se produjo el pasado 7 de julio en la vía pública. La fallecida presentaba además antecedentes personales considerados factores de especial riesgo dentro del Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud.
Con este nuevo caso, Sevilla acumula ya cinco de las seis muertes por golpe de calor notificadas este verano en Andalucía. Antes fallecieron una mujer de 71 años en Sanlúcar la Mayor, un hombre de 48 años que se desplomó en plena calle, una mujer de 59 años y un hombre de 55 años que permaneció diez días hospitalizado tras sufrir una exposición prolongada al calor en su vivienda de Cantillana. La única víctima mortal fuera de la provincia fue un vecino de 68 años en Almería el pasado 23 de junio.
Impacto de las olas de calor
La evolución de los datos confirma además que el impacto sanitario de la ola de calor continúa creciendo. Desde el inicio de la temporada se han contabilizado 1.268 urgencias en Andalucía relacionadas con las altas temperaturas, 187 más que en el último balance facilitado por la Junta a principios de mes. De ellas, 872 fueron atendidas en atención primaria y 396 en hospitales.
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