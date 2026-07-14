Jesús Aguirre presenta su escrito de renuncia a la presidencia del Parlamento que el PP-A plantea que asuma Ana Mestre

Jesús Aguirre (PP-A) ha registrado este martes, 14 de julio, su escrito de renuncia como presidente del Parlamento andaluz, cargo en el que se espera que sea relevado por la actual vicepresidenta primera de la Cámara, la diputada del Grupo Popular Ana Mestre, y ello al hilo de los cambios que en la Mesa del Parlamento implica el acuerdo suscrito entre el PP-A y Vox que posibilitó el pasado 2 de julio la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que, aunque el escrito de renuncia se ha registrado este martes, no será efectivo hasta el próximo jueves 23 de julio, cuando está previsto que se celebre una sesión del Pleno del Parlamento en la que se aborde ese cambio en la composición de la Mesa que fue elegida el pasado 11 de junio, en la sesión constitutiva de la XIII legislatura andaluza.

Fuentes del Grupo Popular indicaron el pasado viernes que tenían previsto proponer a Ana Mestre como nueva presidenta de la Cámara en sustitución de Jesús Aguirre, a quien, a su vez, su partido propondría como senador por designación autonómica.

La diputada del PP-A por Cádiz tiene que renunciar como vicepresidenta primera para ceder esa plaza a quien proponga el grupo de Vox, en virtud de lo recogido en el acuerdo que ambos partidos suscribieron a principios de este mes para posibilitar la tercera investidura del líder 'popular', Juanma Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía.

De esta manera, lo previsto es que Ana Mestre ceda la vicepresidencia primera del Parlamento a Vox para, a su vez, asumir la presidencia aprovechando la salida de Jesús Aguirre, que deja el cargo tras haberlo ejercido durante toda la XII legislatura.

El acuerdo que PP-A y Vox suscribieron para la gobernabilidad de Andalucía contempla, entre otros asuntos, que Vox asumirá la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento, así como que el Grupo Popular cederá a dicha formación una de las cinco plazas de senadores por designación autonómica que le corresponden en la nueva legislatura.

Está previsto que a quien proponga Vox para la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento sea a su diputada Beatriz Sánchez, que ya forma parte del órgano de gobierno de la Cámara como vocal, con voz pero sin voto.

Este miércoles, 15 de julio, hay convocada una reunión de la Mesa del Parlamento y otra de la Junta de Portavoces en la que podría quedar definido el orden del día del Pleno a celebrar la semana siguiente, en la que podría abordarse esos cambios en la Mesa y, también, la designación de los senadores que corresponde elegir al Parlamento andaluz.