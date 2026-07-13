La Junta deniega todas las peticiones de plazas concertadas nuevas para Bachillerato en Andalucía

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional --de Educación a secas en la nueva estructura del Gobierno andaluz fruto del pacto PP-Vox-- ha publicado este lunes la orden por la que resuelve la convocatoria para acogerse al régimen de conciertos educativos, renovar o modificar los mismos por parte de centros privados para el próximo curso 2026/2027.

Un año más, la Consejería ha denegado todos las plazas nuevas concertadas pedidas para la etapa del Bachillerato para 2026/2027. Esta realidad puede cambiar a tenor de lo acordado por escrito por el PP y Vox en el acuerdo de Gobierno: "Se avanzará en la concertación de Bachillerato en Andalucía, priorizando la Educación Especial y la Formación Profesional. Plazo: desde el curso escolar 2027/2028".

En el caso de la provincia de Almería, han sido cuatro los centros que solicitaron plazas concertadas en Bachillerato (Compañía de María, La Salle-Virgen del Mar, Nuestra Señora de Gádor de Berja y Portocarrero en Campillo del Moro); en Cádiz, han sido siete los centros (Argantonio, Esclavas, San Ignacio, San Vicente de Paúl, Jesús María-El Cuco en Jerez, La Salle de Jerez y Nuestra Señora del Pilar, en Jerez también) y en la provincia de Córdoba, diez (Bética-Mudarra, Cervantes, La Salle, Ramón y Cajal, Sagrado Corazón, San Francisco de Sales, Santa Victoria, Santísima Trinidad-Sansueña, Trinidad y Yucatal, en Posadas). Al Yucatal de hecho se le reduce en una unidad los conciertos al no renovar el 2 de Bachillerato de Ciencias y Tecnología.

En Granada, son once los centros que solicitaron plazas concertadas de Bachillerato y se les han denegado (Lux Mundi, El Carmelo, Escolapios, La Inmaculada, La Presentación de Nuestra Señora, Sagrada Familia, Sagrado Corazón, San Isidoro, Santo Domingo, Santo Tomás de Villanueva y Virgen de Gracia). En Huelva, han sido los centros Colón y Santa Teresa de Jesús los que no reciben plazas concertadas nuevas. En Jaén, tres (La Presentación de Nuestra Señora en Linares, Santa María de la Capilla y Sagrado Corazón en Linares).

La provincia de Málaga registró seis peticiones de seis centros concertados: María Inmaculada en Antequera, Nuestra Señora de Lourdes en Coín, Maristas en Málaga, Gamarra, Los Olivos y San Estanislao de Kostka). Cierra la provincia de Sevilla, con 19 centros a los que se les ha denegado el concierto en Bachillerato, y son: Calasancio Hispalense en Dos Hermanas, al igual que el San Alberto Magno y San Hermenegildo; en Mairena, al centro Aljarafe y Santa María del Valle; Escuelas Salesianas María Auxiliadora, Portaceli, Itálica, María Auxiliadora, Nuestra Señora del Andévalo, Religiosas Calasancias, Sagrada Familia de Urgel, Sagrado Corazón, el Claret, San Bernardo, San Fernando, San José, Santa Ana y Nuestra Señora del Carmen, de Utrera.

Ciclos formativos

En el caso de los centros privados que han solicitado concertar plazas en el ciclo de Grado Básico, se le ha concedido al Campomar, en Aguadulce (Almería), concretamente, el Grado Básico de Mantenimiento de Vehículos; el Grado Básico de Acceso y conservación en instalaciones deportivas al Santa Cristina de Granada; el de Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo al Cristo Sacerdote de Huelva; y el de Actividades domésticas y limpieza de edificios al Claret, en Sevilla capital.

Noticias relacionadas

En el caso de la oferta de Grado Medio, la Consejería le ha concedido el concierto al de Electromecánica de vehículos automóviles al centro Campomar, en Aguadulce (Almería); y en el caso de los ciclos de Formación Profesional de Grado Superior, la recibido el visto bueno de la Junta el grado en Integración Social --primer curso-- para el Yucatal, en Posadas (Córdoba).