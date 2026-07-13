Andalucía suspende Matemáticas Sociales, salva por poco Química y mejora en Lengua en la selectividad de 2026

Un suspenso, 17 notables, 9 bienes y 6 suficientes: así queda el boletín de notas medias de la selectividad andaluza. De acuerdo con el recuento de la Consejería de Universidad, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial, la comunidad ha vuelto a suspender Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, este año con un 4,49. Este examen, por lo tanto, vuelve a resistirse a los alumnos andaluces como en 2025, cuando alcanzaron una nota media de 4,55. Asignaturas como Química, Geografía o Biología se han quedado en un cinco y otras como Dibujo Artístico, Latín II o Italiano han alcanzado el notable.

De un total de 33 materias a las que se han sometido los 41.993 alumnos que se presentaron a la Prueba de Acceso a la Universidad, la nota media final, después de las revisiones de los exámenes, ha sido un 6,73. Sin embargo, cabe precisar que esta cifra concede el mismo peso a una materia con 50 presentados, como es el caso de Italiano, que otra con más de 40.000, como Inglés. Si se pondera cada nota por el número de estudiantes presentados, la media global baja hasta 6,05, una cifra que representa mejor el resultado conjunto del alumnado.

El resultado más alto se ha obtenido en Alemán, con un 8,26, aunque solo se presentaron 169 personas a la prueba. En la otra punta del ranking, la cualificación más baja es para Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, con un 4,49 de media en un examen. Se trata de una única materia troncal con una nota media suspensa y la tercera con más alumnado de este bloque, con 27.242 presentados. Matemáticas II, enfocada a los alumnos que han hecho el Bachillerato Científico o Tecnológico, también se sitúa en la zona baja, aunque supera el aprobado con un 5,827. En conjunto, las dos Matemáticas reúnen a 43.608 estudiantes y son las dos materias troncales con peores resultados.

A nivel general, las materias históricas (Historia de España y Filosofía) han obtenido una ligera mejor nota que las lenguas. La diferencia no es enorme, pero sí consistente: Historia de España supera en casi tres décimas a Lengua y en más de medio punto a Inglés.

Química, Biología o Física no llegan al 6

Casi la mitad de las asignaturas se han mantenido por encima del notable, aunque muchas de las optativas con una ponderación alta para subir nota se han quedado entre el 5 y el 5,99. Ese es el caso de Química, (5,18), Geografía (5,31), Biología (5,6), Física (5,76), Matemáticas II (5,8) e Historia del Arte (5,9).

Otras nueve materias, muchas de ellas troncales, se han mantenido entre el 6 y el 6,99, con una media superior a algunas optativas. Entre ellas, Inglés (6,17) que ha bajado respecto a 2025, cuando se obtuvo un 6,4. Sucede lo mismo con Historia de España, que ha bajado una décima en un año pasando del 6,8 al 6.70. En Filosofía también se ha cerrado un peor resultado: de 6,72 al 6,62 de este año. En este rango de puntuación, la única asignatura que ha mejorado en el último año es Lengua Castellana y Literatura, que ha pasado de un 6,37 a un 6,42. También destacan otras asignaturas como Tecnología e Ingeniería II (6,47) y Ciencias Generales (6,48).

Entre las materias con las cualificaciones más altas, en una horquilla que va del 7 al 7,99, la inmensa mayoría son optativas. Entre ellas, Literatura Dramática (7,11), Griego II (7,20), Diseño (7,17), Coro y Técnica Vocal II (7,41), Dibujo Técnico II (7,52), Artes Escénicas II (7,77) o Latín II (7,31).

Andalucía, por detrás de Cataluña y Madrid en aprobados

Si comparamos los resultados andaluces con los Madrid y Cataluña, las otras dos comunidades con mayor participación, el balance tiene diversas lecturas. En primer lugar, el porcentaje de aprobados es menor en Andalucía: mientras que aquí ha superado la PAU el 90,63% de los aspirantes, este porcentaje sube hasta el 95,1% en Madrid y hasta el 95,68% en Cataluña. En cuanto a las notas medias, Andalucía, con un 6,7, se posiciona por delante de Cataluña, que ha obtenido un 6,4, pero por detrás de Madrid, cuya nota media ha sido de un 7,01.

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Entre las tres comunidades, la andaluza es la única que ha suspendido Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, mientras que Cataluña ha obtenido un 5,64 y Madrid un 5,8. Sin embargo, a diferencia de los catalanes, ni los andaluces ni los madrileños han suspendido el examen de Matemáticas II, donde Cataluña cosechó la peor nota en la última década: un 4,18.

Fuente: El Correo de Andalucía