La Junta de Andalucía refuerza con 35 millones la atención al aborto hasta la semana 14 ante el crecimiento de casos

La Junta de Andalucía destinará 34,8 millones de euros a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación durante los próximos años. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sacado a licitación un nuevo acuerdo marco con clínicas acreditadas para prestar este servicio, en el que además reconoce que el número de abortos en este tramo del embarazo mantiene un "consistente incremento anual" y no existen indicios de que esa tendencia vaya a cambiar.

El nuevo contrato sustituirá al vigente desde 2021, que ha permitido la prestación del servicio mediante diez empresas adjudicatarias "con total normalidad", según recoge la memoria justificativa de la licitación.

Uno de los principales cambios será la actualización del precio que el SAS abona por cada interrupción voluntaria del embarazo. Hace cuatro años el importe se fijó, en la mayoría de los contratos, en 468,24 euros por intervención. Ahora la Junta propone elevarlo hasta 537 euros, un incremento que atribuye a la subida acumulada del IPC y a la necesidad de adaptar las tarifas a la evolución del mercado.

Andalucía, por detrás de otras CCAA en el precio de cada interrupción

La memoria compara además los precios con los de otras comunidades autónomas. Así, Madrid paga 564 euros por cada procedimiento y Canarias 543 euros, cantidades superiores a las vigentes hasta ahora en Andalucía.

El SAS concluye que los precios de los contratos andaluces habían quedado "desfasados" respecto a otras administraciones y al propio sector sanitario. "Los precios son claramente superiores a los de los vigentes contratos que se están ejecutando en Andalucía", señala el documento, que justifica la revisión económica para garantizar la continuidad del servicio.

Interrupciones que no superen las 14 semanas

La contratación se limita a las interrupciones voluntarias del embarazo que no superen las 14 semanas de gestación y que no impliquen un alto riesgo para la embarazada, ya que los casos posteriores o de mayor complejidad cuentan con un acuerdo marco independiente, en vigor desde noviembre de 2025.

La división entre ambos contratos responde a la normativa estatal sobre acreditación de centros sanitarios, que establece precisamente en las 14 semanas el límite para diferenciar los requisitos asistenciales de este tipo de intervenciones.

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Desde 1997, el Servicio Andaluz de Salud viene recurriendo a este sistema de conciertos con clínicas acreditadas para garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria andaluza. En la actualidad, el servicio se presta a través de diez empresas concertadas.

Fuente: El Correo de Andalucía