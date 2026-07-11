La Junta de Andalucía inspeccionará cerca de 300 talleres de vehículos hasta final de año

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, a través de la Dirección General de Consumo, ha puesto en marcha una nueva campaña de inspección de talleres de reparación de vehículos con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa que protege los derechos de los consumidores. La iniciativa, que se desarrollará hasta final de año, llegará a unos 290 establecimientos.

Las inspecciones, realizadas por los servicios provinciales de Consumo, revisarán aspectos como la disponibilidad de hojas de quejas y reclamaciones, la información ofrecida en la publicidad y la documentación del taller, así como la correcta elaboración de presupuestos, resguardos de depósito, facturas y justificantes de pago. También se verificará el estado de los equipos que requieren controles metrológicos periódicos.

Uno de los principales objetivos será comprobar que los talleres muestran los precios de la mano de obra, de los distintos servicios y, en su caso, de los gastos de estancia o custodia. Asimismo, se controlará que antes de iniciar cualquier reparación se entregue un presupuesto por escrito, con una validez mínima de 12 días hábiles, en el que se detallen las actuaciones previstas, las piezas que se sustituirán, el coste desglosado y la fecha estimada de entrega. La reparación solo podrá comenzar tras la aceptación expresa del cliente o su renuncia por escrito al presupuesto.

La campaña también vigilará que los talleres entreguen un resguardo de depósito cuando el vehículo permanezca en el establecimiento y que las facturas reflejen de forma desglosada las operaciones. Si durante la reparación aparecieran averías no previstas, el taller deberá informar previamente al cliente y obtener su autorización antes de realizar trabajos adicionales.

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Desde la Dirección General de Consumo recuerdan además que las reparaciones cuentan con una garantía de tres meses, 15 días en el caso de vehículos industriales o 2.000 kilómetros recorridos.