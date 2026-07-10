El mejor chiringuito de España está en Málaga: espetos, historia y uno de los atardeceres más bonitos de la Costa del Sol

Hay lugares frente al mar a los que se va para comer y otros que justifican por sí solos una escapada. El Balneario de los Baños del Carmen pertenece a esa segunda categoría. Su combinación de cocina mediterránea, ambiente bohemio, historia y vistas a la bahía lo ha convertido en uno de los rincones más reconocibles y deseados de Málaga.

Este emblemático establecimiento fue distinguido como Tapas Best Chiringuito 2025, un reconocimiento con el que la revista gastronómica Tapas lo coronó como el mejor chiringuito de España.

Situado al este de la capital malagueña, entre el centro y los tradicionales barrios marineros de Pedregalejo y El Palo, el Balneario ofrece mucho más que una mesa junto al Mediterráneo. Es uno de esos escenarios capaces de reunir en un mismo plan un almuerzo de pescaíto, una sobremesa sin prisas y una puesta de sol con vistas a toda la bahía.

Un chiringuito con más de un siglo de historia

El Balneario de los Baños del Carmen abrió sus puertas el 16 de julio de 1918 con una propuesta revolucionaria para su tiempo. A diferencia de otros establecimientos de baños, permitió que hombres y mujeres compartieran el mismo espacio para bañarse en el mar y pronto se convirtió en lugar de encuentro de la burguesía malagueña.

El complejo fue incorporando instalaciones sorprendentes para la época. Contó con un embarcadero, una pista de tenis, un campo de fútbol, un acuario, una pantalla cinematográfica visible desde la orilla y una pista de baile de más de 2.000 metros cuadrados. Entre sus jardines llegó a instalarse incluso una fuente de la que brotaba vino en lugar de agua.

Más de un siglo después, aquel espacio de recreo conserva buena parte de su magnetismo. Su arquitectura junto al mar, la vegetación y el carácter algo decadente y romántico del entorno crean una atmósfera difícil de encontrar en otros locales de la Costa del Sol.

Balneario Baños del Carmen, el mejor chiringuito de España 2025. / BALNEARIO BAÑOS DEL CARMEN

Uno de los atardeceres imprescindibles de Málaga

La playa de los Baños del Carmen mide aproximadamente 550 metros de longitud y constituye uno de los espacios costeros con mayor carga sentimental para los malagueños. Su orientación y su posición frente a la bahía permiten contemplar una amplia panorámica del litoral y del perfil urbano de la capital.

El momento más buscado llega al final de la tarde. Cuando el sol empieza a caer, las mesas, la playa y la antigua estructura del balneario quedan envueltas en una luz dorada que ha convertido este rincón en uno de los escenarios más fotografiados de Málaga.

Para vivir la experiencia completa, el plan pasa por llegar con tiempo, pedir algo para compartir y alargar la sobremesa hasta la puesta de sol. Durante los fines de semana y en plena temporada estival, la elevada demanda de la zona aconseja organizar la visita con antelación.

Atardecer en el Balneario Baños del Carmen / @ELBALNEARIOMALAGA

Espetos, pescaíto y cocina junto al Mediterráneo

La propuesta gastronómica mantiene una estrecha relación con la cocina marinera malagueña. Los espetos de sardinas y el pescado frito figuran entre sus referencias más representativas, junto a elaboraciones que combinan el recetario tradicional de la Costa del Sol con una presentación más contemporánea.

Precisamente esa mezcla de tradición, ubicación y estilo de vida mediterráneo fue uno de los argumentos destacados por Tapas al concederle el título de mejor chiringuito de España de 2025. La publicación valoró tanto la autenticidad del espacio como su capacidad para mantener viva la esencia de un establecimiento centenario.

Un plan que va mucho más allá de comer frente al mar

El Balneario de los Baños del Carmen funciona como restaurante, terraza, lugar de encuentro y mirador natural. Puede ser una parada gastronómica durante una ruta por el litoral este de Málaga, el punto final de un paseo desde la Malagueta o el comienzo de una jornada por Pedregalejo y El Palo.

Su atractivo reside, sobre todo, en que no parece un espacio diseñado únicamente para el visitante. Continúa siendo un lugar muy ligado a la memoria y a la vida cotidiana de los malagueños, que acuden para pasear, contemplar el mar o disfrutar de uno de los atardeceres más especiales de la ciudad.

Por eso, más que un chiringuito de moda, los Baños del Carmen son ya un clásico de Málaga: un enclave centenario donde pedir unos espetos, mirar al Mediterráneo y entender por qué la Costa del Sol sigue siendo uno de los grandes destinos gastronómicos y vitales del sur de España.