Aplazada la toma de posesión de los consejeros andaluces por el incendio mortal de Almería

La Junta de Andalucía ha aplazado el acto de toma de posesión de los consejeros del nuevo Gobierno autonómico que estaba previsto para esta mañana en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia, ante las trágicas consecuencias del incendio mortal de la provincia de Almería.

Fuentes de la administración autonómica han comunicado a primera hora de este viernes que, una vez aplazado este acto, se informará de la nueva fecha para la toma de posesión.

El nuevo Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno, en el que Manuel Gavira, de Vox, ocupará la vicepresidencia segunda, y en el que habrá otros dos vicepresidentes del PP, tenía previsto reunirse por primera vez en Sevilla después de la toma de posesión de los consejeros.