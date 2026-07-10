Andalucía ya tiene su propio ‘instituto del sticker’: de Lola Flores a Rafael Gómez y el inolvidable ‘IMODABAAAA’

Andalucía ya tiene una institución dedicada a preservar uno de sus patrimonios digitales más compartidos: los stickers de WhatsApp. Un grupo de creadores de contenido, entre los que figura el sevillano Adrián Pino –y que cuenta en Córdoba con Rafalcor como responsable de la delegación provincial-, ha puesto en marcha el denominado Instituto Andaluz del Sticker, un canal que reúne pegatinas inspiradas en la cultura popular, el humor y las expresiones más reconocibles de la comunidad.

“No me enfado, pero me da corahe”, “Teviarañá” o “Un mohón pa ti” son algunos de los mensajes que ya pueden descargarse y reenviarse desde esta peculiar colección. El proyecto mezcla escenas históricas de la televisión, con Canal Sur como referente, personajes populares, folclóricas, referencias deportivas y expresiones que forman parte del imaginario colectivo andaluz.

El canal nació como respuesta a una iniciativa similar creada en Canarias. Sus impulsores se han marcado como objetivo superar sus cifras de seguidores y defienden que Andalucía tiene material suficiente para competir en esta particular batalla de humor regional.

Según explicó Pino en TikTok, el proyecto superó los 22.000 seguidores durante sus primeras 24 horas, mientras que el canal canario rondaba los 96.000. Una diferencia que sus creadores esperan reducir gracias a la rápida difusión de las pegatinas en WhatsApp y redes sociales.

Lola Flores, Rocío Jurado y Manu Sánchez convertidos en stickers

El archivo del Instituto Andaluz del Sticker reúne a algunos de los personajes más reconocibles de Andalucía. Entre ellos aparecen artistas como Lola Flores y Rocío Jurado, presentadores como Juan y Medio y Toñi Moreno, y en clave cordobesa, figuras como Rafael Gómez o el actual presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.

También aparecen imágenes protagonizadas por Los Morancos, Manu Sánchez, referencias al Carnaval de Cádiz, personajes de Pokémon con la bandera andaluza y Curro, la mascota de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, o el oso ‘perjudicado’ de la Cabalgata de Reyes Magos de Cádiz.

Oso de la Cabalgata de Reyes de Cádiz. / CÓRDOBA

Los creadores de esta iniciativa la presentan como un “organismo dedicado a la conservación, investigación y difusión del patrimonio stickerístico andaluz”, con un guiño oficial, ya que el logo del canal imita la estética institucional de la Junta de Andalucía.

Los momentos más virales de Canal Sur llegan a WhatsApp

Buena parte del éxito del canal se apoya en escenas televisivas que han circulado durante años por las redes sociales. Una de ellas muestra a la mujer que resumió una situación con la ya célebre expresión: “Y hase PUM y yastaquí la guerra”.

También se ha convertido en sticker el grito “IMODABAAAAAAA”, pronunciado durante una intervención en Canal Sur, o la historia de la mujer que creyó que su hijo se estaba ahogando en el mar. Cuando el bañista llegó a la orilla, descubrió que se trataba de un desconocido, y de aquel relato surgió la expresión “Teviarañá”, que se convirtió en la primera pegatina compartida por el canal.

El repertorio incluye además una pintada con el mensaje “Surmano ere el mejor”, una señora bailando en la calle con un delantal, una imagen de Epi diciéndole a Blas “Un mohón pa ti” y una versión de las tortas de Inés Rosales rebautizadas como “Ines Plicable”.

Un archivo andaluz, abierto y colectivo

El Instituto Andaluz del Sticker permite que sus seguidores envíen nuevas propuestas. El único requisito es que las pegatinas tengan temática andaluza y encajen con el tono humorístico del canal.

Así, advierten que no se incorporarán contenidos racistas, xenófobos, machistas o LGTBIfóbicos. La colección continúa creciendo con expresiones, personajes y escenas reconocibles para varias generaciones. Una especie de archivo colectivo de la cultura popular andaluza que ha encontrado en WhatsApp su mejor escaparate y en el sticker una nueva manera de conservar —y compartir— el humor de Andalucía.

Al cierre de esta información, el canal, que puede seguirse aquí, contaba con más de 27.000 seguidores.