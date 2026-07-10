Andalucía suma ocho asesinatos machistas en 2026 al confirmarse el caso de Mijas, el tercero en diez días

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de ocho asesinatos por violencia machista tras confirmar como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer de 61 años cuyo cadaver ha sido encontrado en la madrugada de este miércoles en una vivienda incendiada en el municipio malagueño de Mijas, presentando heridas por arma blanca.

Junto a la víctima se encontraba también el cuerpo de su hija, de 30 años, con los mismos signos de violencia. Sin embargo, no ha sido confirmada como víctima de violencia de género. Con ello, la provincia malagueña registraría su cuarta víctima mortal por violencia de género en lo que va de año junto con el crimen ocurrido el pasado viernes 3 en el Rincón de la Victoria.

28 víctimas en España en 2026

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 28 en 2026 y a 1.369 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje publicado en la red social X, consultada por Europa Press.

Según datos del departamento que dirige la ministra Ana Redondo, se trataría del octavo asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía y con ello se convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas este año. Le sigue la Comunidad Valenciana, con cinco casos; y las regiones de Madrid, Cataluña, Canarias, Navarra y Aragón, con dos respectivamente. Mientras que, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, registran uno cada una.

Condena del crimen machista de Mijas

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, condenó en nombre del Gobierno andaluz los crímenes. Así, López se mostró "indignada y consternada" ante el presunto crimen machista de María Celestina y su hija Patricia.

Asimismo, en su nombre y en el del Gobierno andaluz transmitió "su rechazo y repulsa", al mismo tiempo que trasladó el pésame y su apoyo a la familia de la víctima. La consejera solicitó al entorno de los mujeres que "estén atentos a cualquier señal que pueda indicar que nuestra madre, hermana, hija o amiga puede estar sufriendo violencia de género" y también pidió que "no se minusvaloren los riesgos".

Además, realizó un llamamiento "a la unidad" de todas las administraciones y al conjunto de la ciudadanía andaluza, incidiendo en que "erradicar esta violencia a toda la sociedad". López recordó que los servicios especializados del Gobierno andaluz cuentan con recursos y programas que están a disposición de las víctimas las 24 horas del día y los 365 días. En concreto, recordó el teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999.

CSIF también trasladó su solidaridad y apoyo a la familia y al entorno de ambas víctimas e insistió en la necesidad de reforzar la respuesta institucional frente a una violencia que continúa cobrándose vidas. En este sentido, CSIF considera imprescindible consolidar políticas públicas estables y dotadas de recursos suficientes que incidan tanto en la prevención como en la protección y la atención integral de las víctimas.

La secretaria técnica de Igualdad de CSIF Andalucía, Cecilia Cueva, señaló que "cada asesinato es un fracaso como sociedad. No podemos bajar la guardia, por eso es necesario fortalecer la coordinación entre administraciones, mejorar los mecanismos de detección precoz y garantizar que las mujeres dispongan de todos los recursos necesarios para salir de situaciones de violencia".

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Las mujeres asesinadas este año en Andalucía

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén); la segunda el Olvera (Cádiz); la tercera en Alhaurín el Grande (Málaga); la cuarta en Córdoba, la quinta en Málaga, la sexta en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la séptima en El Rincón de la Victoria (Málaga) y las octavas y novenas corresponden a este suceso.