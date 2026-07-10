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Andalucía destina 31 millones de euros para promover la conciliación y los cuidados

Ese dinero servirá para desarrollar servicios profesionales de cuidados, conceder subvenciones a entidades locales, universidades públicas y entidades sin ánimo de lucro y, además, poner en marcha campañas de sensibilización, actuaciones formativas y medidas de apoyo a la gestión administrativa

Una mujer trabaja con su bebé en su casa.

Una mujer trabaja con su bebé en su casa. / Córdoba

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Efe

Sevilla

El Consejo de Gobierno andaluz ha activado 31 millones de euros para promover la conciliación y los cuidados a través del Plan Corresponsables mediante una generación de créditos de 20,2 millones de euros para financiar las actuaciones de 2026 y una cofinanciación autonómica de 7,7 millones.

Ese dinero, ha explicado el Gobierno andaluz en una nota de prensa, servirá para desarrollar servicios profesionales de cuidados, conceder subvenciones a entidades locales, universidades públicas y entidades sin ánimo de lucro y, además, poner en marcha campañas de sensibilización, actuaciones formativas y medidas de apoyo a la gestión administrativa del propio plan.

Los fondos llegan a Andalucía por la distribución que se hizo en la Conferencia Sectorial de Igualdad del pasado 6 de mayo, donde se asignó a la comunidad 23,3 millones de euros para la financiación del Plan Corresponsables que está financiado a través del Ministerio de Igualdad y aprobado por el Consejo de Ministros en 2021 para "favorecer la conciliación de las familias y de dignificar y profesionalizar el sector de los cuidados".

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El Gobierno andaluz ha explicado que los fondos de 2025 para este plan se han ejecutado al 98,9 % y han destacado las subvenciones que el año pasado se dedicaron al desarrollo de Escuelas de Verano, preferentemente en zonas desfavorecidas así como las dedicadas a servicios de cuidados profesionales para menores de hasta 16 años o hasta 21 para personas con discapacidad o diversidad funcional, y el fomento del empleo en este sector, o la continuación de la campaña de sensibilización en materia de conciliación y corresponsabilidad.

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