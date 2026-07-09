Loles López, la alcaldesa de Valverde que fichó Javier Arenas y gestionará la migración bajo la lupa de Vox

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido mantener a la hasta ahora consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en el Consejo de Gobierno. La popular (Valverde del Camino, 1977) seguirá en el Gobierno autonómico con las mismas competencias, aunque el nombre cambia a Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad.

Su nombre había estado en duda hasta el último momento por las presiones de Vox contra su gestión. Pese al "humanismo" que ha defendido Moreno en sus últimas intervenciones, la onubense tendrá que hacer frente a políticas que Vox ha incluido en el pacto de Gobierno como el rechazo a los menores migrantes no acompañados o el plan de repatriación de la inmigración ilegal.

Desde el principio de su carrera política, López captó la atención de los líderes autonómicos de su formación, como Javier Arenas, y ha ido creciendo dentro del partido hasta ostentar la Consejería de Inclusión Social. Sin embargo, las competencias que tenía que gestionar su cartera han provocado que fuera una de las dianas favoritas del Vox en el Parlamento de Andalucía, donde su perfil nunca gustó.

Retos de la Consejería

Entre los principales escollos a los que se ha tenido que enfrentar ha sido la gestión de la Dependencia. Aunque la Junta de Andalucía haya superado por primera vez las 442.200 prestaciones y las 296.600 personas atendidas, las listas de espera siguen ocupando titulares y críticas de la oposición. De hecho, aunque se han reducido, del 1 de enero al 30 de abril murieron 16 personas al día esperando una ayuda de dependencia.

Ahora, López tendrá que hacer frente, en el horizonte más cercano, a la transferencia de 954 millones del Gobierno de España a la Junta de Andalucía entre 2026 y 2027, con el objetivo de que esta cuantía permita al Gobierno autonómico "reducir en un 45% las listas de espera". La idea del Ministerio de Derechos Sociales es cumplir con el "compromiso político" de que la financiación sea al 50% entre ambas administraciones.

En el debate público ha estado también la acogida de los menores migrantes en Andalucía. El PP y sus comunidades autónomas han mostrado un férreo rechazo a las políticas del Gobierno central respecto al reparto de los menores migrantes no acompañados. Han sido múltiples los plantones de la consejera al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una trayectoria vinculada al PP andaluz

López llegó al Gobierno andaluz después de haber sido la mano derecha del presidente de la Junta en el Una tartido a nivel autonómico antes de la llegada de Antonio Repullo a San Fernando. Durante ocho años, la dirigente popular fue responsable del funcionamiento interno del partido, desde la selección de las listas para las distintas elecciones hasta la gestión de las crisis internas que enfrentaba el partido.

Aunque López, licenciada en Derecho por la Universidad de Huelva, trabajó durante un tiempo en una empresa cementera y en un despacho de abogados, su vinculación a la política viene desde su juventud. Nacida en Valverde del Camino, se afilió al PP con 25 años. Un año después entro en la corporación municipal como concejala, puesto que ocupó hasta 2011 cuando fue elegida alcaldesa, cargo que ostentó una legislatura.

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Su papel como concejala lo compaginó entre 2008 y 2014 con su escaño en el Parlamento de Andalucía Entre otras posiciones parlamentarias, fue portavoz de su grupo en la Comisión de Inclusión, lo que le allanó el camino para su puesto como consejera después. Además, tras renunciar al Parlamento por la incompatibilidad con la Alcaldía de su localidad, en 2016 fue elegida como senadora por su provincia.

Fuente: El Correo de Andalucía