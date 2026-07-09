Carolina España, la primera vicepresidenta de la Junta de Andalucía

Queda claro que Carolina España (Málaga, 1969) es la mujer de confianza de Moreno y que, como tal, ha sido ascendida para esta XIII Legislatura andaluza. Desde este viernes, cuando está previsto que tenga lugar la toma de posesión de los Consejeros y la formación del primer Consejo de Gobierno, España será oficialmente la primera vicepresidenta de la Junta de Andalucía y una de las personas con más poder dentro del Partido Popular que lidera el también malagueño Juan Manuel Moreno Bonilla en el sur.

Tras once años como diputada en el Congreso, España volvió a Andalucía en 2022 para asumir una de las consejerías más importantes de la Junta: la cartera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, un cargo que repite en esta nueva etapa. Desde 2024 es además la portavoz del Gobierno andaluz, y lo seguirá siendo los próximos cuatro años. Tiene experiencia en esa labor, pues como diputada nacional llevaba las riendas de la portavocía del Pacto de Toledo en las X y XI Legislaturas y la portavocía de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la XII Legislatura. En su trayectoria, Carolina España ha sido también vocal de la Comisión de Presupuestos, portavoz de la Comisión de Hacienda y Función Pública y vocal suplente de la Diputación Permanente.

Andaduras municipales

España se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y años más tarde se diplomó en Alta Dirección de Empresa por el Instituto Internacional de San Telmo. Aun así, los primeros pasos de Carolina España en el mundo de la política fueron en el ámbito municipal. Entre 1999 y 2012 fue teniente de alcalde a cargo de Medio Ambiente y entre 2003 y 2010 teniente de alcalde de Economía, Hacienda y Personal. Además, entre 2007 y 2012 fue portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento y primera teniente de alcalde entre 2011 y 2012.

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Ha sido también presidenta de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y actualmente es presidenta de Málaga TechPark-Parque Tecnológico de Andalucía.

Fuente: La Opinión de Málaga