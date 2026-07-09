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En directo | Juanma Moreno anuncia los nombres del nuevo Consejo de Gobierno en coalición con Vox

El presidente de la Junta de Andalucía comparece en el Palacio de San Telmo

Comparecencia del presidente de Juanma Moreno para anunciar su Consejo de Gobierno / Diario CÓRDOBA

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María Roso

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece este jueves en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz para anunciar los nombres de los consejeros y consejeras que compondrán su nuevo Consejo de Gobierno, el primero en coalición con Vox.

El anuncio del nuevo gabinete llega justo una semana después de la investidura como presidente de Juanma Moreno tras la firma del pacto de gobierno con Vox y la aprobación de las 150 medidas que llevará a cabo la coalición.

A la espera de los nombres que confirme el presidente de la Junta de Andalucía, lo único que es seguro es el nombramiento del líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, como vicepresidente y al frente de las áreas de Justicia, Turismo y Administración Local.

En los últimos días también ha trascendido que el nuevo ejecutivo de la Junta de Andalucía contará con tres vicepresidencias y las quinielas apuntan a la continuidad de Rocío Blanco (Empleo) y Patricia del Pozo (Cultura), así como la de Carolina España en Economía y Hacienda y como portavoz, y de Jorge Paradela en Industria, un perfil independiente ya afiliado al PP y diputado.

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También es probable que siga Ramón Fernández-Pacheco, que ha estado al frente de Agricultura durante la última legislatura. Más difícil es el encaje de José Antonio Nieto y Arturo Bernal.

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