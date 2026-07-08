Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios CórdobaFuente ObejunaAcoso sexualRespiro familiarFestival de la GuitarraFichaje CCFPuentes CórdobaBiogás CórdobaAccidente TorrecillaGuarderías gratisEmpleo público
instagramlinkedin

SUCESOS

Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas: descubren los cuerpos al sofocar un incendio

En primera instancia, los vecinos alertaron de madrugada a los servicios de emergencia por un incendio originado en la vivienda

Una imagen de la calle Tulipán, en la Laguna de Mijas.

Una imagen de la calle Tulipán, en la Laguna de Mijas. / Google Maps.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Málaga

Un hombre ha matado a puñaladas a una madre y a su hija, ambas de nacionalidad española, en una vivienda ubicada en la Laguna de Mijas, según ha podido saber este periódico. En primera instancia, los vecinos alertaron de madrugada a los servicios de emergencia por un incendio originado en el interior del domicilio, en la calle Tulipán, 23.

Por el momento se desconoce si se han producido detenciones.

Noticias relacionadas

Según ha informado el 112, a las 2:15 horas se recibió un primer aviso por un piso del que salían llamas y humo, por lo que rapidamente se movilizó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Tras acceder al domicilio, los bomberos pudieron confirmar el fallecimiento de dos personas.

Fuente: La Opinión de Málaga

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consulta aquí todas las notas de corte en las universidades de Andalucía para el curso 2026-2027
  2. Problemas técnicos retrasan la publicación de la primera adjudicación de plazas universitarias en Andalucía
  3. La piscina natural más grande de Europa está a 2 horas de Córdoba: cine flotante y agua de montaña en la 'Bañera de los Dioses'
  4. Más de un 94% de estudiantes pasan la prueba de Selectividad: esta es la provincia andaluza con más aprobados en la PAU 2026
  5. Este es el doble grado con la nota de corte más alta de Andalucía: novedades en el liderazgo para el curso 2026-2027
  6. Siete de los 10 pueblos más felices de España están en Andalucía: este municipio costero lidera el ranking
  7. La Junta de Andalucía cambiará la ley para pagar más por las plazas gratuitas en las escuelas infantiles
  8. La fórmula de la nota final de la PAU explicada fácil: Bachillerato, examen y parámetros de ponderación

Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas: descubren los cuerpos al sofocar un incendio

Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas: descubren los cuerpos al sofocar un incendio

El Gobierno aprueba una inversión de 8 millones de euros para poner barreras flotantes en el Guadalquivir que impidan el acceso a las narcolanchas

El Gobierno aprueba una inversión de 8 millones de euros para poner barreras flotantes en el Guadalquivir que impidan el acceso a las narcolanchas

Biólogo e investigador de la UMA: "El alga invasora que retiramos de las playas puede convertirse en una solución"

Biólogo e investigador de la UMA: "El alga invasora que retiramos de las playas puede convertirse en una solución"

Las escuelas infantiles serán gratis en Andalucía también para los niños de menos de 1 año a partir del curso 2026-2027

Las escuelas infantiles serán gratis en Andalucía también para los niños de menos de 1 año a partir del curso 2026-2027

Juanma Moreno ultima la estructura y composición del nuevo Gobierno andaluz, que tendrá tres vicepresidencias

Juanma Moreno ultima la estructura y composición del nuevo Gobierno andaluz, que tendrá tres vicepresidencias

El Gobierno inyecta 954 millones a la dependencia andaluza para "reducir la lista de espera en un 45%", mientras la Junta lo tacha de "parche"

El Gobierno inyecta 954 millones a la dependencia andaluza para "reducir la lista de espera en un 45%", mientras la Junta lo tacha de "parche"

El plantón de Vox a Blas Infante incomoda a Juanma Moreno y da munición a la izquierda contra el pacto andaluz

El plantón de Vox a Blas Infante incomoda a Juanma Moreno y da munición a la izquierda contra el pacto andaluz

El SAS cubre al límite las plazas para radiólogos pero más de la mitad de los médicos suspenden las oposiciones

Tracking Pixel Contents