Cancelado definitivamente el concierto de Beret en el festival Starlite de Marbella tras una denuncia por agresión sexual

El concierto que el cantante Beret tenía previsto ofrecer en el festival Starlite Occident Marbella ha sido cancelado de forma definitiva, semanas después de que el sevillano fuera denunciado por una agresión sexual.

Hay dos versiones sobre la cancelación en Marbella: por un lado, desde el propio Starlite se asegura que la suspensión del evento ha sido algo ajeno a la organización y que se debe a una decisión propia del artista, "que ha cancelado el resto de su gira". De otro lado, el Servicio de Atención y Protección a la Mujer del Equipo de Atención a la Mujer (EAM) afirma que la medida fue solicitada por ellos al Ayuntamiento de Marbella: la EAM fundamentó su petición en que cualquier actividad desarrollada sobre bienes o espacios públicos debe ajustarse a los principios de igualdad, no discriminación, respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y prevención de la violencia machista, valores que deben inspirar la actuación de las administraciones públicas.

El cantante Beret fue detenido el 11 de junio después de que una mujer lo denunciara por una presunta agresión sexual ocurrida, según la investigación, el pasado mes de abril en Sevilla. Pasó a disposición judicial y posteriormente quedó en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de comunicarse o acercarse a la denunciante a menos de 500 metros, la retirada del pasaporte durante tres meses y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, mientras continúa la instrucción del caso.

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Beret ha visto suspendidos los conciertos que tenía contratados este verano.

Fuente: La Opinión de Málaga