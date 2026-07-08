Andalucía abrirá el grifo para aumentar las plazas concertadas de Bachillerato para el curso 2027/2028

El próximo curso, la Junta de Andalucía no ampliará el número de aulas concertadas para Bachillerato. Así lo reflejan los últimos datos provisionales publicados en BOJA por la Consejería de Educación: ha denegado 334 de las 341 solicitudes de institutos para concertar aulas de Bachillerato. Esto, sin embargo, podría cambiar de cara al curso 2027/2028: uno de los acuerdos entre PP y Vox para poder firmar un pacto de coalición habla de una "concertación progresiva" de Bachillerato en Andalucía. No es nada nuevo, este acuerdo ya se produjo en 2019. Sin embargo, supone el compromiso de avanzar en la concertación de unidades, priorizando la Educación Especial y la Formación Profesional, y "garantizando la libertad de elección del centro".

Para entender el contexto de este escenario, es importante tener en cuenta que en 2018 Andalucía solo tenía 260 unidades concertadas con centros privados donde se impartía Bachillerato. En 2019, PP y Vox firmaron en un acuerdo de investidura un pacto para aumentar el número de conciertos en esta enseñanza no obligatoria. El objetivo, de acuerdo con Vox, era "habilitar progresivamente la implantación del Bachillerato en la educación concertada, así como fomentar el Bachillerato Internacional". Tal como sucede con el actual acuerdo, no se fijó un calendario, ni un número de unidades, ni una memoria económica. Fue un compromiso político de implantación progresiva.

En 2022, este compromiso de seguir admitiendo unidades concertadas de Bachillerato volvió a figurar en el programa electoral del PP de 2022, pero no se ha ejecutado de forma significativa durante los siete años de gobierno de Juanma Moreno. De hecho, la cifra de unidades concertadas estuvo años congelada desde 2018 y así se mantuvo hasta que en 2023, en la planificación del curso 2023-2024, se volvió a abrir el grifo y la Consejería de Educación aceptó las solicitudes de tres centros educativos y un total de seis líneas nuevas de Bachillerato. Es decir, la Junta ha mantenido hasta ahora una posición restrictiva con el concierto de Bachillerato: en 2023, 2024 y 2026 se denegaron más del 90% de las unidades solicitadas. Incluso en 2025, año de renovación del ciclo de conciertos 2025-2028, se renovaron o aprobaron 292 unidades, pero también se rechazaron 349.

Este nuevo acuerdo, por lo tanto, podría ser un cambio político respecto al criterio aplicado en los últimos ejercicios o, de lo contrario, un acuerdo que a efectos prácticos refuerce la tendencia de la Junta en los últimos años. De acuerdo con la Administración, las denegaciones se han llevado a cabo por planificación educativa, necesidades de escolarización y disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, todavía es pronto para analizar el impacto real de este acuerdo, ya que se desconocen todo tipo de detalles, como el aumento del presupuesto o el compromiso para establecer, por ejemplo, una subida anual automatizada del número de unidades en esta enseñanza no obligatoria.

A nivel presupuestario, la partida ha aumentado en 5,26 millones de euros desde 2024. Aquel año, la Junta invirtió 31,32 millones de euros, mientras que para el próximo curso se destinarán 36,58 millones. Es decir, el anuncio de PP y Vox llega después de dos años de crecimiento presupuestario en el Bachillerato concertado, cuya partida ha pasado de 31,3 a 36,6 millones de euros entre 2024 y 2026, pese a que la Junta ha rechazado de forma mayoritaria las nuevas unidades solicitadas.

Más de 300 denegaciones por curso en cuatro años

Para este curso 2026/2027, de las 955 solicitudes denegadas por parte de la Junta, 334 pertenecen a Bachillerato, donde se solicitaron 341 unidades según los últimos datos provisionales. Como consecuencia, este tramo de enseñanza no obligatoria sigue siendo notablemente público o privado para la mayoría de los centros. De hecho, de cara al próximo curso, el mapa estudiantil concertado en Bachillerato apenas cambiará en septiembre: la Junta mantendrá las pocas unidades ya existentes y reducirá una, denegando la gran mayoría de solicitudes nuevas. Los colegios con más solicitudes rechazadas han sido el Inmaculado Corazón de María "Portaceli", en Sevilla (14), y Los Olivos, en Málaga (12).

Para el próximo curso, la denegación se concentra sobre todo en Sevilla, con 97 unidades rechazadas, seguida de Granada, Málaga y Córdoba. Del total de plazas admitidas, se han dado dos en Sevilla, otras dos en Cádiz, una en Córdoba y dos en Granada.

Desde el curso 2023/2024, la Consejería ha denegado todos los años los conciertos para más de 330 unidades en Bachillerato. Además, en los últimos cuatro cursos solo ha admitido 32 unidades concertadas nuevas. Para el curso 2025/2026 la cartera de Carmen Castillo recibió 641 solicitudes de institutos, una cifra significativamente superior a la de los últimos años, aunque tan solo se ampliaron 10 unidades.

Fuente: El Correo de Andalucía