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Nuevo gobierno andaluz

Nieto confía en que Gavira opte por la "continuidad" en Justicia: "Que no se rompa el trabajo de estos cuatro años"

El titular de Justicia en funciones de Andalucía detalla la finalización del decreto de traspaso de competencias y su deseo de no interrumpir el plan estratégico

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en San Telmo tras la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en San Telmo tras la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta / ROCIO RUIZ /EUROPA PRESS

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha confiado este domingo que en el futuro vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira (Vox) opte por la "continuidad" en las competencias relativas a su departamento para que "no se rompa el trabajo de estos cuatro años".

Nieto se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a Canal Sur Radio, después de que el pacto de gobierno alcanzado por PP y Vox para desbloquear la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta en su tercer mandato incluya una Vicepresidencia con las competencias de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local en manos de Manuel Gavira.

Tras asistir al acto de toma de posesión celebrado en los jardines del Palacio de San Telmo, el titular de Justicia en funciones ha explicado que su equipo está ultimando el decreto de traspaso de competencias a Gavira y ha confiado en que el nuevo vicepresidente de la Junta apueste por la "continuidad y no se rompa el trabajo de estos cuatro años para seguir dignificando la Justicia" en Andalucía.

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"Durante esta etapa hemos impulsado muchas cosas pendientes y confío en que se culmine nuestro plan estratégico de la Justicia", ha añadido Nieto, que se ha mostrado "a disposición" de Moreno para seguir formando parte del Gobierno "cómo él quiera y donde él quiera".

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