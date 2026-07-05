Cuatro profesionales del SAS participan en el contingente de ayuda humanitaria a Venezuela

Cuatro profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias participan en el contingente de ayuda humanitaria enviado a Venezuela tras el terremoto que ha afectado a los estados de La Guaira y Caracas el pasado 24 de junio. Se trata de profesionales del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias (Start por sus siglas en inglés Spanish Technical Aid Response Team), que depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid).

Estos profesionales son Manuel Garduño, enfermero del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Huelva; Esperanza Sánchez, enfermera del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla; María del Carmen Sánchez, FEA de Farmacia del Campo del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar y Eva Mansilla, técnica de Imagen del Hospital Regional de Málaga, ha informado la Junta en una nota.

Los profesionales andaluces salieron el pasado miércoles desde Madrid junto con el resto de los integrantes del equipo médico de emergencias de la cooperación española, Start que se encuentran ya actuando en la zona. Próximamente se incorporarán cinco profesionales más del SAS, entre los que se encuentran una matrona, una preventivista, una fisioterapeuta, una ginecóloga y una técnica de rayos del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

El Equipo Start de la Aecid está diseñado para desplegarse en países y territorios afectados por desastres. Además de ofrecer personal médico especializado, cuenta con la capacidad de desplegar hospitales de campaña de nivel 1 (EMT-1) y de nivel 2 (EMT-2), este último con capacidad quirúrgica. Este hospital de campaña funciona 24 horas al día, pudiendo atender a 200 personas en ese intervalo temporal.

Grupo START en Andalucía

El grupo Start nació en 2016 y es un equipo mayoritariamente sanitario y preparado para actuar en menos de 72 horas en toda emergencia humanitaria en que la cooperación española decida intervenir. Este grupo está compuesto por profesionales médicos y enfermería, así como de otras categorías sanitarias. Y pueden solicitar la participación en él expertos en agua y saneamiento, logística, técnicos en electricidad y electrónica, entre otros profesionales.

El SAS promueve la cooperación al desarrollo, colaborando con entidades sin ánimo de lucro y facilitando la incorporación de profesionales a proyectos específicos. Así, entre sus principales contribuciones para mejorar la asistencia sanitaria y la salud de determinados pueblos y países, el SAS facilita la participación de su personal en proyectos de cooperación al desarrollo, ofrece asistencia sanitaria humanitaria y transfiere material a proyectos de ayuda humanitaria y de desarrollo.

Para canalizar la puesta en marcha de estos proyectos, el SAS cuenta con el Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria, un instrumento que desde 1999 está al servicio de los profesionales y entidades que desean dedicar tiempo, conocimientos y recursos a intentar paliar necesidades de salud en países que se encuentran en situación de emergencia o con importantes carencias sanitarias.

EMA GREA continúa colaborando sobre el terreno

Junto al despliegue del Equipo Start, los tres integrantes del Grupo de Emergencias de Andalucía (EMA GREA) de la Agencia de Emergencias de Andalucía que se incorporaron al dispositivo internacional de ayuda humanitaria regresan este lunes a Sevilla tras haber desarrollado su labor en Venezuela junto al equipo SAMU. Antonio Miranda, especialista en búsqueda con perros, y los pilotos de drones Antonio Díaz García y Víctor Sánchez forman parte del contingente desplazado tras la activación de la Comisión Interdepartamental Andaluza de Ayuda Humanitaria impulsada por la Junta de Andalucía para coordinar la respuesta ante esta emergencia internacional.

Una vez concluidas las labores de búsqueda de personas asignadas al equipo, en La Guaira en Caracas, el equipo andaluz centró su trabajo en el apoyo a los servicios sanitarios, las tareas logísticas, el mantenimiento de los sistemas de transmisiones y comunicaciones y la atención a cualquier necesidad operativa que pueda surgir sobre el terreno. Durante las últimas jornadas visitaron dos de los campamentos de emergencia instalados en Caracas para intercambiar experiencias y conocer su funcionamiento, con el objetivo de seguir aportando su experiencia allí donde fuera de mayor utilidad. El contingente ha afrontado ya la recta final de la misión aprovechando al máximo los últimos días de despliegue para prestar apoyo a la población afectada el mayor tiempo posible.