VIVIR EN ANDALUCÍA
Siete de los 10 pueblos más felices de España están en Andalucía: este municipio costero lidera el ranking
Factores como el clima, el patrimonio histórico y la filosofía de vida son características comunes de estas localidades
El ranking de los pueblos más felices de España tiene un claro acento andaluz: siete de las diez localidades seleccionadas se encuentran en nuestra comunidad, con el municipio gaditano de Chipiona ocupando el primer puesto. Según el reciente estudio de YouGov para Azucarera, factores como el clima, el patrimonio histórico y la filosofía de vida mediterránea sitúan a los municipios andaluces como los destinos preferidos para quienes buscan calidad de vida
De esta forma, Andalucía vuelve a aparecer en uno de esos rankings que refuerzan su imagen como uno de los grandes lugares para vivir y visitar. Clima, una costa infinita, gastronomía, patrimonio, vida en la calle, pueblos con identidad propia y un modo de entender el día a día muy reconocible son algunos de los argumentos que suelen repetirse cuando se habla del atractivo de la comunidad.
Chipiona, el pueblo más feliz de España
La localidad elegida como el pueblo más feliz de España para vivir es Chipiona, en la provincia de Cádiz. Este municipio costero se sitúa en lo más alto del ranking gracias a una combinación muy reconocible: mar, buen tiempo, ambiente cercano, tradición gastronómica y una filosofía de vida marcada por el disfrute tranquilo del entorno.
El estudio destaca de Chipiona “su gente, su clima, su filosofía de vida y saber vivir únicos y su gastronomía” como algunos de los motivos que explican su elección. También se subrayan su belleza, su entorno natural, su patrimonio cultural y el carácter de sus vecinos como puntos fuertes.
Chipiona es conocida por sus extensas playas y por uno de sus grandes símbolos: el Faro de Chipiona, considerado el más alto de España, con 62 metros de altura. Entre sus arenales más populares se encuentra la Playa de Regla, de más de un kilómetro de longitud y reconocida con Bandera Azul.
Ronda y Nerja completan el podio
El segundo y tercer puesto del ranking también se quedan en Andalucía. Completan el podio las localidades malagueñas de Ronda y Nerja, dos municipios muy distintos entre sí, pero unidos por su atractivo turístico, su belleza y su fuerte identidad local.
Ronda es uno de los pueblos blancos más conocidos de Andalucía. Su imagen más reconocible es el Tajo de Ronda, el impresionante desfiladero sobre el que se asoma la ciudad y que se ha convertido en una de las postales más icónicas de la comunidad. A ello se suma su patrimonio histórico, su casco urbano y su ambiente de pueblo grande con una fuerte personalidad.
Por su parte, Nerja destaca como uno de los grandes referentes del litoral malagueño. El Balcón de Europa es su emblema más conocido y uno de los miradores junto al mar más famoso de Andalucía. A su alrededor, el municipio combina playas, calas, paisajes naturales y un ambiente mediterráneo que lo convierte en uno de los destinos más reconocibles de la Costa del Sol oriental.
Siete pueblos andaluces entre los diez más felices
La presencia andaluza en el ranking no se limita al primer puesto ni al podio. De los diez pueblos más felices de España para vivir, siete están en Andalucía. Además de Chipiona, Ronda y Nerja, aparecen Tarifa, Zahara de los Atunes, Benalmádena y Mojácar.
El resultado confirma el peso de la comunidad en este tipo de clasificaciones, especialmente por la combinación de costa, patrimonio, gastronomía, clima y vida social. Andalucía no solo aparece como un lugar para visitar, sino también como un territorio asociado a una determinada idea de bienestar.
El ranking de los pueblos más felices de España queda así:
- Chipiona
- Ronda
- Nerja
- Peñíscola
- Tarifa
- Zahara de los Atunes
- Benalmádena
- Mojácar
- San Vicente de la Barquera
- Santillana del Mar
La clasificación deja una conclusión clara: el sur, y especialmente Andalucía, vuelve a imponerse cuando se habla de calidad de vida, entorno agradable y felicidad cotidiana.
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