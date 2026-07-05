Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Futuros barriosDirecto Juanma MorenoLa Oreja de Van GoghIncendio Los BlázquezExobispo de BangassouFichaje CCFHermanos BonilloOcio en veranoCines de veranoOlimpiadas Los PedrochesFotografías CabraTorreparedonesCuadernos del Sur
instagramlinkedin

VIVIR EN ANDALUCÍA

Siete de los 10 pueblos más felices de España están en Andalucía: este municipio costero lidera el ranking

Factores como el clima, el patrimonio histórico y la filosofía de vida son características comunes de estas localidades

Este pueblo andaluz es el más feliz de toda España

Este pueblo andaluz es el más feliz de toda España / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Roso

El ranking de los pueblos más felices de España tiene un claro acento andaluz: siete de las diez localidades seleccionadas se encuentran en nuestra comunidad, con el municipio gaditano de Chipiona ocupando el primer puesto. Según el reciente estudio de YouGov para Azucarera, factores como el clima, el patrimonio histórico y la filosofía de vida mediterránea sitúan a los municipios andaluces como los destinos preferidos para quienes buscan calidad de vida

De esta forma, Andalucía vuelve a aparecer en uno de esos rankings que refuerzan su imagen como uno de los grandes lugares para vivir y visitar. Clima, una costa infinita, gastronomía, patrimonio, vida en la calle, pueblos con identidad propia y un modo de entender el día a día muy reconocible son algunos de los argumentos que suelen repetirse cuando se habla del atractivo de la comunidad.

El pueblo más feliz de España está en Andalucía

El pueblo más feliz de España está en Andalucía / CÁDIZ TURISMO

Chipiona, el pueblo más feliz de España

La localidad elegida como el pueblo más feliz de España para vivir es Chipiona, en la provincia de Cádiz. Este municipio costero se sitúa en lo más alto del ranking gracias a una combinación muy reconocible: mar, buen tiempo, ambiente cercano, tradición gastronómica y una filosofía de vida marcada por el disfrute tranquilo del entorno.

El estudio destaca de Chipiona “su gente, su clima, su filosofía de vida y saber vivir únicos y su gastronomía” como algunos de los motivos que explican su elección. También se subrayan su belleza, su entorno natural, su patrimonio cultural y el carácter de sus vecinos como puntos fuertes.

Playa de Chipiona

Playa de Chipiona / TURISMO DE CÁDIZ

Chipiona es conocida por sus extensas playas y por uno de sus grandes símbolos: el Faro de Chipiona, considerado el más alto de España, con 62 metros de altura. Entre sus arenales más populares se encuentra la Playa de Regla, de más de un kilómetro de longitud y reconocida con Bandera Azul.

Ronda y Nerja completan el podio

El segundo y tercer puesto del ranking también se quedan en Andalucía. Completan el podio las localidades malagueñas de Ronda y Nerja, dos municipios muy distintos entre sí, pero unidos por su atractivo turístico, su belleza y su fuerte identidad local.

Ronda es uno de los pueblos blancos más conocidos de Andalucía. Su imagen más reconocible es el Tajo de Ronda, el impresionante desfiladero sobre el que se asoma la ciudad y que se ha convertido en una de las postales más icónicas de la comunidad. A ello se suma su patrimonio histórico, su casco urbano y su ambiente de pueblo grande con una fuerte personalidad.

Vistas de Ronda, en Málaga

Vistas de Ronda, en Málaga / TURISMO COSTA DEL SOL

Por su parte, Nerja destaca como uno de los grandes referentes del litoral malagueño. El Balcón de Europa es su emblema más conocido y uno de los miradores junto al mar más famoso de Andalucía. A su alrededor, el municipio combina playas, calas, paisajes naturales y un ambiente mediterráneo que lo convierte en uno de los destinos más reconocibles de la Costa del Sol oriental.

Siete pueblos andaluces entre los diez más felices

La presencia andaluza en el ranking no se limita al primer puesto ni al podio. De los diez pueblos más felices de España para vivir, siete están en Andalucía. Además de Chipiona, Ronda y Nerja, aparecen Tarifa, Zahara de los Atunes, Benalmádena y Mojácar.

El resultado confirma el peso de la comunidad en este tipo de clasificaciones, especialmente por la combinación de costa, patrimonio, gastronomía, clima y vida social. Andalucía no solo aparece como un lugar para visitar, sino también como un territorio asociado a una determinada idea de bienestar.

El ranking de los pueblos más felices de España queda así:

  1. Chipiona
  2. Ronda
  3. Nerja
  4. Peñíscola
  5. Tarifa
  6. Zahara de los Atunes
  7. Benalmádena
  8. Mojácar
  9. San Vicente de la Barquera
  10. Santillana del Mar

Noticias relacionadas y más

La clasificación deja una conclusión clara: el sur, y especialmente Andalucía, vuelve a imponerse cuando se habla de calidad de vida, entorno agradable y felicidad cotidiana.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consulta aquí todas las notas de corte en las universidades de Andalucía para el curso 2026-2027
  2. Problemas técnicos retrasan la publicación de la primera adjudicación de plazas universitarias en Andalucía
  3. La piscina natural más grande de Europa está a 2 horas de Córdoba: cine flotante y agua de montaña en la 'Bañera de los Dioses'
  4. Más de un 94% de estudiantes pasan la prueba de Selectividad: esta es la provincia andaluza con más aprobados en la PAU 2026
  5. Este es el doble grado con la nota de corte más alta de Andalucía: novedades en el liderazgo para el curso 2026-2027
  6. La Junta de Andalucía cambiará la ley para pagar más por las plazas gratuitas en las escuelas infantiles
  7. La fórmula de la nota final de la PAU explicada fácil: Bachillerato, examen y parámetros de ponderación
  8. Nueva fecha clave en la PAU: ¿Cuándo se publica la segunda adjudicación de plazas en las universidades de Andalucía?

Siete de los 10 pueblos más felices de España están en Andalucía: este municipio costero lidera el ranking

Siete de los 10 pueblos más felices de España están en Andalucía: este municipio costero lidera el ranking

Directo | Juanma Moreno toma posesión como presidente de la Junta en un acto en el Palacio de San Telmo

Directo | Juanma Moreno toma posesión como presidente de la Junta en un acto en el Palacio de San Telmo

¿Qué pasará con Andalusian Crush?: Moreno entrega a Vox la marca turística que vendía una Andalucía abierta y global

¿Qué pasará con Andalusian Crush?: Moreno entrega a Vox la marca turística que vendía una Andalucía abierta y global

La playa secreta de Málaga que recomiendan en Europa y está a dos horas de Córdoba: “Es un paisaje Mediterráneo de postal”

La playa secreta de Málaga que recomiendan en Europa y está a dos horas de Córdoba: “Es un paisaje Mediterráneo de postal”

Juanma Moreno arma un Gobierno de contrapesos a Vox con más peso para Antonio Repullo y Antonio Sanz

Juanma Moreno arma un Gobierno de contrapesos a Vox con más peso para Antonio Repullo y Antonio Sanz

Moreno diseña su nuevo gobierno con Vox, segundo de coalición tras pactar con Cs en 2018

Moreno diseña su nuevo gobierno con Vox, segundo de coalición tras pactar con Cs en 2018

El pacto con Vox dinamita los acuerdos de Juanma Moreno con los sindicatos y patronal: recortará 3,5 millones de euros de financiación en 2027

El pacto con Vox dinamita los acuerdos de Juanma Moreno con los sindicatos y patronal: recortará 3,5 millones de euros de financiación en 2027

Cómo comerse Andalucía este verano: estas son las recomendaciones de los famosos con la garantía del ‘Solete’ Repsol

Cómo comerse Andalucía este verano: estas son las recomendaciones de los famosos con la garantía del ‘Solete’ Repsol
Tracking Pixel Contents